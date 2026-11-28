У міністерстві кажуть, що "системи Міністерства війни безпечні, захищені та цілодобово перебувають під наглядом найкращих фахівців і команд у світі".

Після повідомлень ЗМІ про проникнення до флагманської хмарної обчислювальної платформи Військово-повітряних сил США Cloud One американські військові оприлюднили заяву, у якій заперечили наявність проблем із кібербезпекою своїх комп’ютерних систем.

Їх цитує Euronews.

«Системи Міністерства війни безпечні, захищені та цілодобово перебувають під наглядом найкращих фахівців і команд у світі. Ми й надалі забезпечуватимемо роботу всіх критично важливих для виконання завдань операцій і застосунків», — заявив представник Міністерства оборони США.

Реклама

Раніше в п’ятницю представник відомства заявив, що,«відповідно до політики та вимог оперативної безпеки Міністерство війни не коментує стан мереж».

Хоча Пентагон прямо не відповів на запитання, чи було зламано платформу Cloud One Військово-повітряних сил США, джерела повідомили Reuters, що проникнення до системи Cloud One виявили протягом минулого місяця.

За словами джерел, на які посилається Reuters, цей злам, що міг поставити під загрозу значний обсяг конфіденційних тактичних, персональних і логістичних даних, спричинив перебої в роботі платформи.

Хмарна платформа командування та управління Військово-повітряних сил США використовується для роботи радарів протиповітряної оборони, отримання потоків даних із різних районів Північної Америки, а також бойових систем, які відстежують бомби та ракети на понад 200 об’єктах ВПС США по всьому світу.

У п’ятницю NBC News повідомило, що хмарну платформу було зламано, а атака могла призвести до розкриття конфіденційної військової інформації.

Cloud One вже тривалий час є ціллю хакерів. У 2023 році керівництво платформи заявляло про «100-відсотковий показник успішності» у відбитті спроб проникнення до системи.

Останніми тижнями, за повідомленнями ЗМІ, кібератак також зазнали ЦРУ та ФБР, а також постачальники послуг для великих американських фінансових установ, зокрема JPMorgan Chase, Visa і Mastercard.

Проблеми останнім часом виникали також у Microsoft Outlook, системі управління повітряним рухом США та надсекретній мережі Агентства національної безпеки (АНБ). Представники влади наполягали, що причиною збоїв були технічне обслуговування або несправності, а не кібервторгнення.

Однак такі технологічні збої трапляються не лише у США. У жовтні Європейська комісія зазнала кібератаки, здійсненої за допомогою штучного інтелекту.