Євросоюз викличе представника Росії при ЄС через російські удари по Києву, які пошкодили приміщення кількох посольств.

Про це заявила глава євродипломатії Кая Каллас.

Вона зауважила, що атака на українську столицю відбулася в той час, коли Путін ішов червоною доріжкою у китайському Шеньчжені. Каллас нагадала, що дипломатичні установи перебувають під захистом міжнародного права, а Росія щодня демонструє свою зневагу до нього.

Глава євродипломатії також наголосила, що у відповідь Євросоюз і надалі збільшуватиме допомогу Україні та посилюватиме тиск на Росію, аби змусити її припинити війну.

Через російський обстріл Києва 19 листопада були пошкоджені посольства Австрії, один із дронів влучив у приміщення за посольством Нідерландів.