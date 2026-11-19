Уряд Нідерландів викликав посла Росії через атаку на посольство Нідерландів у Києві.
Про це пише Reuters.
Будівля посольства зазнала незначних пошкоджень.Ніхто не постраждав.
Міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен заявив, що інцидент є «неприйнятним» і підставою для виклику посла Росії в Гаазі.
В свою чергу посольство Росії в Нідерландах заявило, що стає «все важче розглядати Нідерланди як простого спостерігача» у війні в Україні.
«Своїми діями Гаага постійно поглиблює свою участь у конфлікті, сприяючи його продовженню та подальшій ескалації», – заявили в російському посольстві.
- Через російські обстріли Києва 19 листопада стався приліт у дворі посольства Нідерландів.