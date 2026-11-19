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руйнування у Києві через обстріл 19 листопада 2026 року

Уряд Нідерландів викликав посла Росії через атаку на посольство Нідерландів у Києві.

Про це пише Reuters.

Будівля посольства зазнала незначних пошкоджень.Ніхто не постраждав.

Міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен заявив, що інцидент є «неприйнятним» і підставою для виклику посла Росії в Гаазі.

В свою чергу посольство Росії в Нідерландах заявило, що стає «все важче розглядати Нідерланди як простого спостерігача» у війні в Україні.

«Своїми діями Гаага постійно поглиблює свою участь у конфлікті, сприяючи його продовженню та подальшій ескалації», – заявили в російському посольстві.