Найближчими тижнями у Франції відбудеться зустріч щодо антибалістичного проєкту "Фрея".
Про це передає "Європейська правда", цитуючи заяву Макрона на пресконференції за підсумками "Коаліції охочих".
Зустріч провести у Парижі до кінця цього року.
"Через кілька тижнів ми організуємо в Парижі нову зустріч на тему антидронової і антибалістичної коаліції "Фрея". Все для того, щоб забезпечити нову систему проти балістичних ракет і нових перехоплювачів. І важливо, щоб усі члени коаліції, присутні сьогодні, зробили максимум, щоб надати Україні можливість вистояти", – сказав Макрон.
За словами французького президента, партнери України повинні постачати всі засоби для захисту цивільного населення. Зокрема – для захисту Києва.
"Україна тримається на фронті. Але цивільне населення страждає і ми повинні його захищати насамперед", – додав Макрон.
- На зустрічі коаліції охочих обговорили рішення ЄС виділити Україні 45 млрд євро, щоб закрити бюджетні потреби. Серед інших тем засідання - зміцнення української ППО, зокрема через PURL; зимовий пакет перехоплювачів балістики; нові оборонні спроможності, які можна реалізувати з Європою.