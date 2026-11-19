Її планують провести до кінця цього року.

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Найближчими тижнями у Франції відбудеться зустріч щодо антибалістичного проєкту "Фрея".

Про це передає "Європейська правда", цитуючи заяву Макрона на пресконференції за підсумками "Коаліції охочих".

Зустріч провести у Парижі до кінця цього року.

"Через кілька тижнів ми організуємо в Парижі нову зустріч на тему антидронової і антибалістичної коаліції "Фрея". Все для того, щоб забезпечити нову систему проти балістичних ракет і нових перехоплювачів. І важливо, щоб усі члени коаліції, присутні сьогодні, зробили максимум, щоб надати Україні можливість вистояти", – сказав Макрон.

За словами французького президента, партнери України повинні постачати всі засоби для захисту цивільного населення. Зокрема – для захисту Києва.

"Україна тримається на фронті. Але цивільне населення страждає і ми повинні його захищати насамперед", – додав Макрон.