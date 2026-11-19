В Сумській громаді існує висока небезпека від безпілотників, що не здетонували.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Ввечері, 19 листопада, росіяни атакували дронами Суми та околиці. Деякі безпілотники не здетонували.

Про це повідомив голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

Ворожий FPV-дрон впав на дитячий майданчик у житловому масиві Зарічного району міста.

Реклама

Ще один безпілотник виявили біля будинку на садибі у Піщанському старостаті.

Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Також є висока небезпека від безпілотників, що не здетонували.

"Унаслідок відбиття ворожих повітряних атак на Сумську громаду, залишається висока небезпека від БпЛА, що не здетонували.При виявленні небезпечних предметів повідомляйте на 101 та 102", - зазначили в МВА.