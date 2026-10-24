З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови виконання вимог США, – Reuters
Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови виконання вимог США, – Reuters
Дипломатична суперечка Південної Кореї з Україною: чи правильно Сеул визначає свої пріоритети?
Дипломатична суперечка Південної Кореї з Україною: чи правильно Сеул визначає свої пріоритети?
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
ГоловнаСвіт

Корецький вперше поспілкувався із новим румунським премʼєром і запропонував налагодити міжурядові консультації

Політики обговорили оборону, енергетику й логістику.

Корецький вперше поспілкувався із новим румунським премʼєром і запропонував налагодити міжурядові консультації
Сергій Корецький
Фото: Сергій Корецький/Телеграм

Український премʼєр-міністр Сергій Корецький телефоном поспілкувався із румунським колегою Лукою Нікулеску. Це була перша розмова після призначення Нікулеску на посаду.

Про це глава уряду написав у телеграмі.

Політики обговорили російський удар по цивільному судну поблизу узбережжя Румунії, внаслідок якого загинув один український моряк, четверо постраждали, ще троє зникли безвісти, а шістьох вдалося врятувати.

«Подякував Румунії за принципову позицію та чітке засудження цього злочину, що є грубим порушенням міжнародного права та свободи судноплавства», – написав Корецький.

Також говорили про оборону, енергетику й логістику. Країни хочуть пришвидшити проєкти, які збільшать залізничні спроможності, розвинуть перевезення річковими маршрутами та підвищать пропускну здатність для вантажів.

«Запропонував румунському колезі налагодити взаємодію у форматі міжурядових консультацій. Такий формат уже засвідчив свою ефективність у співпраці з іншими країнами», – повідомив премʼєр і додав, що запросив Нікулеску до Києва.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies