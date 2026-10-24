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Український премʼєр-міністр Сергій Корецький телефоном поспілкувався із румунським колегою Лукою Нікулеску. Це була перша розмова після призначення Нікулеску на посаду.

Про це глава уряду написав у телеграмі.

Політики обговорили російський удар по цивільному судну поблизу узбережжя Румунії, внаслідок якого загинув один український моряк, четверо постраждали, ще троє зникли безвісти, а шістьох вдалося врятувати.

«Подякував Румунії за принципову позицію та чітке засудження цього злочину, що є грубим порушенням міжнародного права та свободи судноплавства», – написав Корецький.

Також говорили про оборону, енергетику й логістику. Країни хочуть пришвидшити проєкти, які збільшать залізничні спроможності, розвинуть перевезення річковими маршрутами та підвищать пропускну здатність для вантажів.

«Запропонував румунському колезі налагодити взаємодію у форматі міжурядових консультацій. Такий формат уже засвідчив свою ефективність у співпраці з іншими країнами», – повідомив премʼєр і додав, що запросив Нікулеску до Києва.