Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
ЗМІ: Путін пропонував США припинити допомогу Ірану в обмін на відмову Вашингтона від підтримки України

Сполучені Штати відхилили цю ініціативу.

Зустріч Дональда Трампа із Володимиром Путіним, Аляска, 15 серпня
Фото: EPA/UPG

Москва запропонувала Вашингтону угоду «послуга за послугу»: Кремль припиняє передавати Ірану розвідувальні дані (зокрема, точні координати військових об'єктів США на Близькому Сході), якщо Білий дім перестане ділитися розвідінформацією з Україною, повідомляє Politico з посиланням на джерела.

Пропозицію озвучив російський представник Кирило Дмитрієв під час зустрічі з представниками адміністрації Трампа — Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером — минулого тижня в Маямі. Сполучені Штати відхилили цю ініціативу.

Попри відмову від угоди, президент Дональд Трамп раніше натякав на зв'язок між діями РФ в Ірані та допомогою Україні, зауваживши, що Путін може допомагати Тегерану у відповідь на підтримку Києва з боку США.

Європейські дипломати побоюються, що Москва намагається вбити клин між США та ЄС. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та інші лідери вже розкритикували рішення Трампа послабити санкції проти російської нафти для стабілізації ринку.

Тим часом США продовжують надавати нашій державі розвіддані. Щоправда, у разі припинення допомоги від Штатів, близько двох третин військової розвідінформації Україні зараз надає Франція. А щодо зброї, то союзники купують її у США в межах програми PURL і передають Києву.

