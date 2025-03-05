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В уряді Франції підтвердили намір відвідування Вашингтона Макроном, Стармером і Зеленським

Деталей поки немає, але очікують, що такий візит може відбутися найближчим часом. 

В уряді Франції підтвердили намір відвідування Вашингтона Макроном, Стармером і Зеленським
Саміт лідерів ЄС та Британії, у фокусі - Кір Стармер та Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Речниця уряду Франції Софі Пріма підтвердила інформацію про те, що президент Еммануель Макрон, його український колега Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер можуть повторно відвідати Вашингтон. Про це вона оголосила після засідання кабінету міністрів, пише The Guardian

За її словами, зараз вирішують, чи "президент Макрон можливо повернеться до Вашингтона з президентом Зеленським і його англійським колегою". Прімас додала, що ідея спільного візиту, за її даними, належить саме Макрону. 

Вона повідомила, що не володіє детальнішою інформацію, але поїздка, як очікується, може відбутися найближчим часом. 

Про можливість такого візиту нині писала газета Daily Mail. За інформацією газети, поїздку хочуть здійснити наступного тижня. Троє лідерів країн хочуть представити американському президентові єдине бачення щодо плану миру. 

Усі троє нещодавно вже відвідували США і мали переговори з Дональдом Трампом. Спершу візит здійснив президент Франції Емманеуль Макрон, який став першим європейським лідером, прийнятим Трампом після вступу на посаду.

Того ж тижня до Вашингтона літав Кір Стармер, а вже після нього – український президент. Візит Володимира Зеленського через нападки Трампа і Венса пішов не за планом, і під час поїздки так і не підписали рамковий договір про створення спільного інвестиційного фонду з мінералів. 

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