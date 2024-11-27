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Трамп призначив генерала у відставці Кіта Келлога спецпосланником з питань України

Келлог є автором плану припинення війни.

Трамп призначив генерала у відставці Кіта Келлога спецпосланником з питань України
Радник Дональда Трампа Кіт Келлог
Фото: Drew Angerer/Getty Images

Новообраний президент США Дональд Трамп призначив генерал-лейтенанта у відставці, а також автора плану припинення війни Кіта Келлога спецпредставником миру в Україні.

Про це Дональд Трамп заявив у соціальній мережі Truth Social, пише Liga.net.

"Радий висунути генерала Кіта Келлога на посаду помічника президента та спеціального представника з питань України та Росії", – написав Трамп.

Також майбутній президент США додав, що Келлог зробив "видатну кар’єру у військовій та бізнесовій сферах, зокрема працював на дуже важливих посадах у сфері національної безпеки в моїй першій адміністрації".

"Разом ми забезпечимо мир через силу та зробимо Америку та світ знову безпечними", – резюмував Трамп.

Кіт Келлог — генерал-лейтенант у відставці, під час президентства Трампа в 2017-2021 роках він був головою апарату Ради національної безпеки Білого дому і радником з питань національної безпеки тодішнього віце-президента Майка Пенса. 

План припинення війни Келлога передбачає, що Україна отримає більше американської зброї, лише якщо погодиться на мирні переговори з Росією. США також попередять РФ, що, якщо вона відмовиться від переговорів, Вашингтон посилить підтримку Києва. План також пропонує заморозити лінії зіткнення на їхніх попередніх позиціях — ідея, яку обидві сторони відкинули.

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