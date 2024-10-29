США проводять консультації з партнерами щодо реакції на дії РФ і КНДР, - Держдепартамент

Держдепартамент підтвердив оцінки Пентагону, і повідомив, що близько 10 тис. північнокорейських військових були перекинути на схід Росії.

Сполучені Штати та партнери консультуються з приводу реакції на можливе залучення військових КНДР у війні проти України.

Про це сказав речник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє “Укрінформ”.

“Ми проводимо консультації з українцями, ми проводимо консультації з нашими союзниками та партнерами щодо відповідних наступних кроків”,- зазначив представник Держдепартаменту США.

Втім, деталей переговорів він не повідомив, пославшись на їхній закритий характер.

Міллер також підтвердив оцінки Пентагону, і повідомив, що близько 10 тис. північнокорейських військових були перекинути на схід Росії.

“Протягом останніх кількох днів ми бачили, як частина із цих 10 тисяч вирушила на захід, ближче до України”,- наголосив Міллер, і висловив стурбованість, що РФ може використати військових КНДР для ведення або підтримки бойових дій проти українських військ у Курській області.