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​Катар оголосив, що під його егідою Київ і Москва проведуть обмін 13 дітьми, яких було депортовано до Росії

Дев'ятьом українським дітям від 12 до 17 років, а російським - від 2 до 7 років.

​Катар оголосив, що під його егідою Київ і Москва проведуть обмін 13 дітьми, яких було депортовано до Росії
Архівне фото
Фото: Telegram/Андрій Єрмак

Катар оголосив про угоду з Києвом і Москвою щодо обміну під його егідою 13 дітьми, яких Росія депортувала на свою територію.

Про це повідомляє Le Monde з посиланням на AFP.

"Дев'ять неповнолітніх і один дорослий возз'єднаються зі своїми сім'ями в Україні", - повідомив катарський чиновник, уточнивши, що "четверо неповнолітніх возз'єднаються зі своїми сім'ями в Росії".

Дев'ятьом українським дітям від 12 до 17 років, а російським - від 2 до 7 років. Усіх їх зустрінуть у посольстві Катару в Москві перед возз'єднанням зі своїми сім'ями.

Катар як посередник із липня 2023 року допомагає репатріювати українських дітей, переміщених у Росію і на території, які перебувають під російською окупацією від початку вторгнення в лютому 2022 року.

За оцінками України, 20 000 українських неповнолітніх було депортовано або насильно перевезено в Росію, хоча загальна кількість може бути набагато вищою, оскільки ця цифра стосується тільки офіційно ідентифікованих дітей. За даними Києва, наразі репатрійовано близько 400 із них.

У квітні  Україна передала Катару список викрадених Росією дітей.

Катар хочуть залучити до повернення з РФ не лише викрадених дітей, а й інших категорій українців.

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