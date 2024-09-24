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Голова МЗС України Сибіга наступного тижня відвідає Угорщину, - ЗМІ

Очікується, що на перемовинах чільне місце займе закон про меншини.

Голова МЗС України Сибіга наступного тижня відвідає Угорщину, - ЗМІ
Андрій Сибіга
Фото: president.gov.ua

Наступного тижня до Будапешта прибуде новий міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Про це повідомляє видання Index.

Інформацію про прибуття глави української дипломатії до Будапешта повідомив міністр економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

Очікується, що на перемовинах чільне місце займе закон про меншини. Сійярто вважає, що зміни до законодавства, прийняті Україною, є недостатніми.

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В Угорщині сподіваються на прогрес під час перемовин з новим очільником МЗС України.

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