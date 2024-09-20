Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування понад 300 населених пунктів і районів
Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування понад 300 населених пунктів і районів
«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
Від українок хочуть більше дітей, щоб «відродити» країну. Це медично можливо? Пояснює ембріологиня Ольга Малюта
Від українок хочуть більше дітей, щоб «відродити» країну. Це медично можливо? Пояснює ембріологиня Ольга Малюта
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
Прокудін: територію правобережжя Херсонщини можуть повністю розмінувати до кінця 2025 року
Прокудін: територію правобережжя Херсонщини можуть повністю розмінувати до кінця 2025 року
Про удар по Торопцю
Про удар по Торопцю
Вибухове повідомлення. Як Ізраїль одночасно атакував тисячі членів “Хезболли”
Вибухове повідомлення. Як Ізраїль одночасно атакував тисячі членів “Хезболли”
ГоловнаСвіт

ЦАХАЛ завдав ударів по сотням стволів ракетних установок “Хезболли”

Ударів завдали також по додатковим об’єктам терористичної інфраструктури.

ЦАХАЛ завдав ударів по сотням стволів ракетних установок “Хезболли”
Ізраїльський винищувач вилітає на бойове завдання зі знищення терористичної інфраструктури "Хезболли"
Фото: ЦАХАЛ

За останні дві години ЦАХАЛ завдав ударів по сотням стволів ракетних установок.

Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю.

Загалом від полудня 19 вересня завдали ударів по приблизно тисячі  стволів, які були готові використовувати в найближчому майбутньому для обстрілу території Ізраїлю.

Зазначається, що ударів завдали також по додатковим об’єктам терористичної інфраструктури. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

“Армія оборони Ізраїлю продовжуватиме працювати над погіршенням інфраструктури та можливостей терористичної організації “Хезболла” для захисту Держави Ізраїль”, - йдеться у повідомленні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies