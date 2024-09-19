Ізраїль завдав удару по ракетним установкам “Хезболли”

Ізраїльські винищувачі завдали ударів по близько 30 ракетним установкам "Хезболли" та іншій інфраструктурі на півдні Лівану.
Про це повідомляє The Times of Israel.
“Двоє солдатів були вбиті та кілька інших отримали поранення під час ракетних атак "Хезболли" та безпілотників на північ Ізраїлю”, - йдеться у повідомленні.
Один військовий загинув і ще один був поранений, коли заряджений вибухівкою безпілотник “Хезболли” влучив у район за межами Яара в Західній Галілеї.
Ще один ізраїльський боєць був убитий і вісім солдатів були поранені, коли дві протитанкові ракети вразили позицію в районі хребта Рамім.
За даними ізраїльських військових, близько 150 пускових стволів були готові для негайного нападу на Ізраїль, коли їх атакували.
Також в кількох районах південного Лівану були обстріляні кілька будівель і склад зброї "Хезболли".
- Раніше міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант розповів про “нову фазу” війни і зазначив, що Ізраїль зосереджується на північному фронті.
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Майже три тисячі бойовиків і медиків "Хезболли" постраждали через масовий вибух пейджерів.
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Наступного дня, 18 вересня, на півдні Лівану сталася повторна серія вибухів. Цього разу здетонували рації та радіоприймачі, які використовуються "Хезболлою".
- “Хезболла” пообіцяла вжити заходів у відповідь Ізраїлю після вибухів. Палестинське бойове угруповання ХАМАС заявило, що вибухи пейджерів були "ескалацією", яка призведе Ізраїль лише до "провалу та поразки".