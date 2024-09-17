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Сотні бойовиків і медиків "Хезболли" постраждали через масовий вибух пейджерів

Ізраїльські військові наразі не коментували ситуацію.

Сотні бойовиків і медиків "Хезболли" постраждали через масовий вибух пейджерів
бійці ліванської "Хезболли"
Фото: twitter.com/mohamadrameza

Сотні членів ліванського збройного угруповання "Хезболла", серед яких - бойовики і медики - були поранені внаслідок масового вибуху пейджерів, які використовують для зв'язку, пише Reuters.

Представник "Хезболли" на умовах анонімності повідомив агентству, що вибух пейджерів став "найбільшим порушенням безпеки", яке зазнало угруповання за майже рік війни з Ізраїлем.

Ізраїльські військові поки що не прокоментували ситуацію з вибухами.

Джерело агенції у службі безпеки Лівану заявило, що пейджери також вибухали на півдні країни.

Центр кризових операцій Лівану, який перебуває у віданні міністерства охорони здоров'я, попросив усіх медичних працівників вирушити до своїх лікарень, щоб допомогти впоратися з величезною кількістю поранених, які надходять за невідкладною допомогою. Також Центр наголосив, що медики не повинні використовувати пейджери.

Агентство Mehr повідомляє, що внаслідок вибуху постраждав посол Ірану в Бейруті Моджтаба Амані та ще двоє співробітників іранського посольства. Кібератака Ізраїлю зачепила не лише Ліван, а й Сирію. 

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