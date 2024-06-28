“Давайте не поводитися як діти, Джо”. Байден програв у найгірших дебатах в історії: як це було і про що говорили кандидати

У президента Байдена на дебати , які він, до слова, сам ініціював, було просте завдання: бути жвавим і компетентним. Фактично, переконати виборців, що вік не перешкоджатиме йому бути ефективним на посту президента США у наступні чотири роки. Завдання він провалив. Немічність чинного господаря Білого дому була настільки очевидною, що представники його власної партії почали публічно розмірковувати про необхідність замінити його у президентській гонці.

Фото: EPA/UPG Джо Байден та Дональд Трамп провели перші президентські теледебати

Не добирали слів й медіа.

Уже через кілька хвилин після завершення дебатів на CNN, ведучі каналу відкрито обговорювали можливість заміни Байдена у виборчій гонці.

“Об’єктивно, Байден продемонстрував найслабший результат з тих пір, як Джон Ф. Кеннеді та Річард Ніксон започаткували традицію теледебатів у 1960 році”, — констатував Стівен Коллінсон, старший репортер CNN у Білому домі.

Найгірші дебати в історії", — Politico.

“Нестабільний, невдалий виступ президента Байдена на дебатах змушує демократів говорити про те, щоб замінити його на виборах”, — The New York Times.

“Особливо Байден, здавалося, відчував труднощі, особливо на початку. Його рот часто відкривався, коли він стояв, слухаючи виступ Трампа, і деякі його відповіді, здавалося, звивалися не по темі. Він відповів на запитання про аборти, одну з його сильних сторін, і почав говорити про імміграцію, одну з його слабких сторін”, — The Washington Post.

“Упродовж кількох місяців багато демократів стверджували, що 81-річний президент придатний для другого терміну. Але після дебатів деякі стратеги, донори та радники донорів від Демократичної партії заявили, що вони були шоковані виглядом Байдена, який, за їхніми словами, підштовхнув приватні дискусії щодо його заміни на президентських виборах”, — The Wall Street Journal.

Один із соратників Байдена сказав WSJ, що йому кілька разів доводилося вимикати телевізор, інший додав що виступ чинного президента США зробив 78-річного Трампа, який повторював неправду впродовж 90-хвилинних дебатів, “схожим на державного діяча”.

Фото: EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS Президент США Джозеф Байден під час дебатів

Девелопер з Філадельфії Марк Буелл, з чільних донорів Демократичної партії після дебатів публічно заявив, що Байден повинен серйозно подумати, чи є він найкращим кандидатом на вибори. “Керівники партії зобов’язані піти в Білий дім і чітко показати, що думає Америка, тому що тут на карту поставлена демократія, і ми всі нервуємо”, — заявив він.

Натомість республіканці виступом свого кандидата цілком задоволені. Попри те,що Дональд Трамп традиційно багато фантазував, висловивши ряд неправдивих тверджень, демонстрував надмір емоцій і відмовився однозначно сказати, чи погодиться результатами виборів 2024 року, його перевага над опонентом, хоча б у жвавості реакції, була очевидною.

Опитування, проведене CNN за підсумками дебатів. засвідчило, що 67% респондентів віддали перевагу Трампу, 33% — Байдену. При цьому частка прихильників Демократичної партії, які впевнені у здатності Байдена керувати країною, впала з 54% до дебатів до 39% після них. Втім, 81% опитаних виборців, які спостерігали за дебатами, зазначили, що вони не вплинули на їхній вибір, у 14% переконання похитнулися і 5% сказали, що вони передумали.

Фото: EPA/UPG Прихильники демократів дивляться дебати

Загалом же, обидва кандидати продемонстрували геть невисокий рівень дискусії, а суперечки, хто з них краще грає в гольф, були відчутно змістовнішими у порівнянні перепалками щодо глобальної безпеки.

Переповідати дискусію немає сенсу, дебати при бажанні можна переглянути тут:

Дозволю собі звернути увагу на кілька показових моментів.

1. Трамп і Байден не потисли один одному руки і не розмовляли під час рекламних пауз.

Така поведінка чудово ілюструє не лише ставлення чільних американських політиків один до одного, а й глибину розколу між двома політичними таборами.

2. Обидва політики надто часто вдавалися до персональних образ. Байден — частіше.

Джозеф Байден заявив, що в його опонента “мораль кота з провулку”: “Скільки мільярдів доларів ви винні у вигляді цивільних штрафів за розбещення жінки в публічних місцях? За те, що ви робили цілий ряд речей, займалися сексом із порнозіркою... поки ваша дружина вагітна?”. А ще впродовж дискусії називав його “засудженим злочинцем” і “скиглієм”.

Байден також закинув Трампу через те, що він називав американців, які загинули на війні, “невдахами” та “лохами” (Сам Трамп стверджує, що таких порівнянь він не робив). Згадуючи свого сина, покійного Бо Байдена, офіцера армії, Байден сказав: “Мій син не був невдахою. Він не лох. Ти лох. Ти невдаха”.

Цей пасаж, вочевидь, наскільки сподобався лідеру вільного світу, що він навіть написав пост про те, що Трамп — “лох і невдаха”

Donald Trump is a sucker and a loser. pic.twitter.com/vzaWRqevN7 — Joe Biden (@JoeBiden) June 28, 2024

3. За підрахунками американських фактчекерів, Трамп упродовж дебатів зробив понад тридцять неправдивих заяв, Байден — дев’ять.

Кілька з них стосувалися України. Зокрема, Дональд Трамп сказав, що США надали Україні більше допомоги, ніж Європа і що президент Зеленський — “найкращий продавець”, оскільки щоразу повертається зі США, отримавши там 60 мільярдів доларів.

4. Дональд Трамп заявив, що не блокуватиме рішення Верховного суду щодо права на медикаментозне переривання вагітності.

Фото: EPA/UPG Дональд Трамп на перших президентських теледебатах

Це доволі несподівана заява для кандидата, більшість виборців якого складають консерватори. Втім, навряд чи вони відвернуться від нього, зате Трамп спробує перетягнути на свій бік незалежних виборців, яких лякали ультраконсервативні погляди соратників Трампа на аборти.

5. Байден часто губив хід своїх думок і виглядав збентеженим.

Зважаючи, що команда готувала його до дебатів упродовж тижня, відпрацьовуючи різні сценарії та готуючи заготовки, це геть поганий сигнал.

Фото: EPA Президент Байден під час дебатів

Мабуть, найпоказовіший момент стався, коли чинний президент США намагався розповісти про охорону здоров’я.

“Гарантуємо, що ми можемо зробити так, щоб кожна одинока людина мала право на те, що я міг зробити з…. Ковід — вибачте, з... маючи справу з усім, з чим ми маємо справу — подивіться — якщо — ми нарешті перемогли Medicare”. (Medicare — програма державного медичного страхування у США)

Коли час Байдена закінчився і модератор передав слово Трампу, той вдало зачепив опонента: “Ну, він правий, він справді переміг Medicare”.

Згодом Джозеф Байден видав геть плутану та незв’язну тираду про мігрантів.

“Я справді не знаю, що він сказав у кінці цього речення, — відреагував Трамп, коли йому дали можливість відповісти. — Я теж не думаю, що він знає, що сказав”.

Україна — на порядку денному

А тепер кілька слів про найважливіше — про те, як кандидати у президенти США бачать вирішення безпекових викликів. Зокрема, в контексті російської агресії.

За версією Трампа, у поширенні конфліктів в останні роки винен чинний президент.

“Весь світ вибухає під ним”, — зазначив він.

У відповідь Байден пожартував: “Я ніколи в житті не чув стільки дурниць”. І нагадав, що Трамп погрожував вийти з НАТО і йшов на поступки Путіну. Трамп у відповідь заявив, що якби у США “був справжній президент, Путін не напав би на Україну”.

“Він знав, що зі мною не можна грати в ігри”, — сказав 45-й президент США.

Відповідаючи на запитання про слова Путіна щодо умов припинення війни, Трамп назвав їх “неприйнятними” і традиційно заявив, що закінчить війну ще до своєї інавгурації.

“Я врегулюю цю війну між Путіним і Зеленським як обраний президентом. Перш ніж я вступлю на посаду 20 січня, я врегулюю цю війну”, — заявив він.

Байден у відповідь назвав Путіна “воєнним злочинцем”.

“Він хоче всю Україну. Ось чого він хоче, — зазначив чинний президент США. — І тоді ви думаєте, що він на цьому зупиниться? Як ви думаєте, він зупиниться, коли забере Україну? Як ви думаєте, що станеться з Польщею, Білоруссю? Що, на вашу думку, станеться з цими країнами НАТО?”.

Упродовж дебатів Трамп часто повертався до теми виведення американських військ з Афганістану в 2021 році, назвавши його “найганебнішим днем в історії США”.

Він також пов’язав з ним вторгнення Росії в Україну, стверджуючи, що Путін “спостерігав” за діями США і вихід з Афганістану стимулював його діяти агресивніше.

Замість висновків

Фото: EPA/UPG Джо Байден та Дональд Трамп у ході президентських теледебатів

Ближче до кінця дебатів обидва кандидати раптом почали сперечатися, хто з них краще грає у гольф.

Трамп похвалився виграшем “двох клубних чемпіонатів”. Байден запропонував зіграти, якщо його опонент зможе сам підняти свою сумку з ключками.

“Коли я був віце-президентом, я знизив свій гандикап до шести”, — похвалився у відповідь Байден. (Гандикап — числовий показник здібностей гравця в гольф. Кращими гравцями мають нижчі гандикапи”.“Це найбільша брехня, що він мав шість гандикапів”, – спалахнув Трамп. “Я мав вісім гандикапів”, — сказав Байден.“Я бачив його розмах. Я знаю ваші рухи”, – відповів Трамп. Потім він трохи отямився: “Давайте не поводитися як діти, Джо”.