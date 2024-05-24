Японія запровадить санкції на дев'ять організацій РФ через закупівлю зброї в КНДР

Уряд Японії вирішив накласти санкції на дев'ять організацій, що базуються в Росії, громадянина РФ та дві кіпрські фірми через закупівлі Москвою зброї з Північної Кореї на тлі її триваючого вторгнення в Україну.
Про це пише Kyodo News.
За словами генерального секретаря кабінету міністрів Йосімаса Хаясі, Японія "рішуче засуджує" поставки зброї до Росії з Північної Кореї, зазначаючи, що це є порушенням відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН.
"Оскільки російське вторгнення в Україну продовжується, вкрай важливо вживати заходів у координації з міжнародним співтовариством", – додали у японському уряді.
Японія заморозить всі активи, якими володіють фізична особа та компанії, включаючи судноплавні й військові фірми.
Відколи Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, Японія разом з іншими членами G7 заморозила активи президента Росії Володимира Путіна, його підлеглих і центрального банку країни.
- У квітні цього року Японія ввела нові санкції проти РФ. Країна заборонила експорт ще 164 видів товарів, зокрема, зокрема літій-іонні акумулятори, газові труби і моторне мастило для автомобілів.
- Перед тим, на початку весни, країна схвалила нові санкції через вторгнення Росії в Україну, намагаючись продемонструвати єдиний фронт з іншими країнами “Групи семи”.
- У грудні минулого року Японія ввела нові санкції проти 135 російських юридичних та фізичних осіб.