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Японія запровадить санкції на дев'ять організацій РФ через закупівлю зброї в КНДР

Під санкції потраплять також росіянин і дві кіпрські фірми.

Японія запровадить санкції на дев'ять організацій РФ через закупівлю зброї в КНДР
Йосімаса Хаясі під час відвідин Києва
Фото: EPA/UPG

Уряд Японії вирішив накласти санкції на дев'ять організацій, що базуються в Росії, громадянина РФ та дві кіпрські фірми через закупівлі Москвою зброї з Північної Кореї на тлі її триваючого вторгнення в Україну.

Про це пише  Kyodo News.

За словами генерального секретаря кабінету міністрів Йосімаса Хаясі, Японія "рішуче засуджує" поставки зброї до Росії з Північної Кореї, зазначаючи, що це  є порушенням відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН.

"Оскільки російське вторгнення в Україну продовжується, вкрай важливо вживати заходів у координації з міжнародним співтовариством", – додали у японському уряді. 

Японія заморозить всі активи, якими володіють фізична особа та компанії, включаючи судноплавні й військові фірми.

Відколи Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, Японія разом з іншими членами G7 заморозила активи президента Росії Володимира Путіна, його підлеглих і центрального банку країни.

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