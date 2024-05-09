Оборонний комітет Ради розглядає дві моделі економічного бронювання: податок від зарплати або за квотами
Оборонний комітет Ради розглядає дві моделі економічного бронювання: податок від зарплати або за квотами
В "Укренерго" запровадили аварійні відключення світла для бізнесу
В "Укренерго" запровадили аварійні відключення світла для бізнесу
Увечері без світла: уже сьогодні Україна може зануритись у темряву
Увечері без світла: уже сьогодні Україна може зануритись у темряву
«Магури» атакують Крим
«Магури» атакують Крим
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
В Україні була масштабна повітряна тривога: загроза крилатих ракет та БпЛА (доповнено)
В Україні була масштабна повітряна тривога: загроза крилатих ракет та БпЛА (доповнено)
Рада дозволила добровільну мобілізацію деяких засуджених
Рада дозволила добровільну мобілізацію деяких засуджених
ГоловнаСвіт

США зірвали обмін активами між Raiffeisen і олігархом Дерипаскою

Австрійська група RBI відмовилася від планів з викупу замороженої частки росіянина  в будівельній компанії Strabag.

США зірвали обмін активами між Raiffeisen і олігархом Дерипаскою
Олег Дерипаска
Фото: EPA/UPG

Австрійська група Raiffeisen Bank International відмовилася від планів з викупу замороженої частки російського олігарха Олега Дерипаски в будівельній компанії Strabag.

Про це повідомляється на сайті RBI.

Strabag є однією з найбільших європейських будівельних фірм. Вона будувала олімпійський стадіон для зимових Ігор у Сочі та житлові комплекси в Москві.

Оскільки Дерипаска під санкціями, операція з продажу мала відбуватися не напряму, а через посередників.

У грудні 2023 року RBI повідомила, що придбає майже 28% акцій Strabag за допомогою російського Райффайзенбанку. Планувалося, що Райффайзенбанк викупить акції Strabag у Расперіа Трейдинг Лімітед Дерипаски за 1,5 млрд євро, а потім передасть пакет акцій холдинговій компанії у вигляді дивідендів.

Проти планів RBI викупити заморожені акції Дерипаски виступили в уряді США. Уряд Австрії також закликав Raiffeisen Bank International відмовитися від угоди.

Raiffeisen Bank і Росія

  • Австрійська банківська група "Raiffeisen Bank International" (RBI) після двох років повномасштабної війни Росії проти України все ще продовжує розглядати вихід з російського ринку.
  • У березні минулого року у своїй офіційній заяві Група RBI заявила, що працює над продажем свого банку в Росії або його відокремленням від основної групи. Раніше також повідомлялося, що Європейський центобанк тисне на Raiffeisen Bank International, щоб він згорнув свій високоприбутковий бізнес у Росії. Хоча ЄЦБ не просить Raiffeisen негайно залишити країну, він хоче мати план дій згортання бізнесу. Зазначалося, що такий план може включати продаж або закриття російського банку.
  • Зараз австрійський кредитор є найважливішим західним банком у Росії, пропонуючи платіжну лінію і на який припадає приблизно чверть переказів євро до країни, хоча інші банки, такі як італійський UniCredit, все ще присутні. При цьому багато західних компаній, у тому числі французький банк Societe Generale, вже покинули Росію.
  • Під час візиту президента Австрії Александра Ван дер Беллена до Києва президент Володимир Зеленський розкритикував австрійський бізнес, який все ще працює в Росії, зокрема Raiffeisen. Банк також зазнав різкої критики з боку інвесторів після участі в російській схемі надання канікул по виплаті кредиту військам, які воюють в Україні.
  • Національний банк України також закликав Raiffeisen Bank не зволікати з рішенням виходу з Росії.
  • У грудні минулого року НАЗК тимчасово призупинило статус спонсора війни Raiffeisen Bank.
  • На початку травня росЗМІ повідомили, що банк "Райффайзен" розпочне процедуру виходу з російського ринку в третьому кварталі 2024 року.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies