США зірвали обмін активами між Raiffeisen і олігархом Дерипаскою

Австрійська група Raiffeisen Bank International відмовилася від планів з викупу замороженої частки російського олігарха Олега Дерипаски в будівельній компанії Strabag.
Про це повідомляється на сайті RBI.
Strabag є однією з найбільших європейських будівельних фірм. Вона будувала олімпійський стадіон для зимових Ігор у Сочі та житлові комплекси в Москві.
Оскільки Дерипаска під санкціями, операція з продажу мала відбуватися не напряму, а через посередників.
У грудні 2023 року RBI повідомила, що придбає майже 28% акцій Strabag за допомогою російського Райффайзенбанку. Планувалося, що Райффайзенбанк викупить акції Strabag у Расперіа Трейдинг Лімітед Дерипаски за 1,5 млрд євро, а потім передасть пакет акцій холдинговій компанії у вигляді дивідендів.
Проти планів RBI викупити заморожені акції Дерипаски виступили в уряді США. Уряд Австрії також закликав Raiffeisen Bank International відмовитися від угоди.
Raiffeisen Bank і Росія
- Австрійська банківська група "Raiffeisen Bank International" (RBI) після двох років повномасштабної війни Росії проти України все ще продовжує розглядати вихід з російського ринку.
- У березні минулого року у своїй офіційній заяві Група RBI заявила, що працює над продажем свого банку в Росії або його відокремленням від основної групи. Раніше також повідомлялося, що Європейський центобанк тисне на Raiffeisen Bank International, щоб він згорнув свій високоприбутковий бізнес у Росії. Хоча ЄЦБ не просить Raiffeisen негайно залишити країну, він хоче мати план дій згортання бізнесу. Зазначалося, що такий план може включати продаж або закриття російського банку.
- Зараз австрійський кредитор є найважливішим західним банком у Росії, пропонуючи платіжну лінію і на який припадає приблизно чверть переказів євро до країни, хоча інші банки, такі як італійський UniCredit, все ще присутні. При цьому багато західних компаній, у тому числі французький банк Societe Generale, вже покинули Росію.
- Під час візиту президента Австрії Александра Ван дер Беллена до Києва президент Володимир Зеленський розкритикував австрійський бізнес, який все ще працює в Росії, зокрема Raiffeisen. Банк також зазнав різкої критики з боку інвесторів після участі в російській схемі надання канікул по виплаті кредиту військам, які воюють в Україні.
- Національний банк України також закликав Raiffeisen Bank не зволікати з рішенням виходу з Росії.
- У грудні минулого року НАЗК тимчасово призупинило статус спонсора війни Raiffeisen Bank.
- На початку травня росЗМІ повідомили, що банк "Райффайзен" розпочне процедуру виходу з російського ринку в третьому кварталі 2024 року.