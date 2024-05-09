США зірвали обмін активами між Raiffeisen і олігархом Дерипаскою

Австрійська група RBI відмовилася від планів з викупу замороженої частки росіянина в будівельній компанії Strabag.

Австрійська група Raiffeisen Bank International відмовилася від планів з викупу замороженої частки російського олігарха Олега Дерипаски в будівельній компанії Strabag.

Про це повідомляється на сайті RBI.

Strabag є однією з найбільших європейських будівельних фірм. Вона будувала олімпійський стадіон для зимових Ігор у Сочі та житлові комплекси в Москві.

Оскільки Дерипаска під санкціями, операція з продажу мала відбуватися не напряму, а через посередників.

У грудні 2023 року RBI повідомила, що придбає майже 28% акцій Strabag за допомогою російського Райффайзенбанку. Планувалося, що Райффайзенбанк викупить акції Strabag у Расперіа Трейдинг Лімітед Дерипаски за 1,5 млрд євро, а потім передасть пакет акцій холдинговій компанії у вигляді дивідендів.

Проти планів RBI викупити заморожені акції Дерипаски виступили в уряді США. Уряд Австрії також закликав Raiffeisen Bank International відмовитися від угоди.

Raiffeisen Bank і Росія