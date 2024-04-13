Ракети до Patriot, «куниці» та боєприпаси. Неоціненна допомога
Ракети до Patriot, «куниці» та боєприпаси. Неоціненна допомога
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Росія атакувала два підземні газові сховища
Росія атакувала два підземні газові сховища
Уряд збільшив виплати військовим "на нулі" на 70 тисяч гривень
Уряд збільшив виплати військовим "на нулі" на 70 тисяч гривень
«Не журись, тебе хоча б бабка не обісцяла!»: реальність лікаря швидкої і стендап-коміка Богдана Вахнича
«Не журись, тебе хоча б бабка не обісцяла!»: реальність лікаря швидкої і стендап-коміка Богдана Вахнича
Керівник Запорізької обласної адміністрації оприлюднив наслідки обстрілу Дніпровської ГЕС для екології
Керівник Запорізької обласної адміністрації оприлюднив наслідки обстрілу Дніпровської ГЕС для екології
Верховна Рада ухвалила мобілізаційний законопроєкт (доповнено)
Верховна Рада ухвалила мобілізаційний законопроєкт (доповнено)
Без демобілізації, з обмеженнями для ухилянтів і мотивацією для контрактників — аналіз фінальної редакції
Без демобілізації, з обмеженнями для ухилянтів і мотивацією для контрактників — аналіз фінальної редакції
Остання державна: Росія знищила Трипільську ТЕС. Наслідки будуть для всієї країни
Остання державна: Росія знищила Трипільську ТЕС. Наслідки будуть для всієї країни
ГоловнаСвіт

Німеччина запровадила нові простіші гендерні правила

Зміна гендеру в офіційних документах тепер не потребуватиме довідки від лікаря та судового рішення.

Німеччина запровадила нові простіші гендерні правила
Фото: EPA/UPG

Бундестаг схвалив зміни до законодавства, відповідно до яких в Німеччині запроваджено нові гендерні правила. Відтепер процес зміни гендеру в офіційних документах стане простішим.

Як пише BBC, повнолітні громадяни зможуть звернутися до влади щодо зміни гендерного маркеру в документах без попереднього проходження психіатричної експертизи та висновку суду у справах родини. Зробити це буде дозволено не частіше одного разу на рік.

Можна буде обрати чоловічий, жіночий чи "інший" гендер, який прописаний у німецьких законах, або ж просити узагалі не зазначати цю інформацію. При цьому ім'я людини має відповідати чоловічому або жіночому гендеру, якщо вона обрала саме їх.

За навмисне розкриття інформації щодо зміни імені чи гендеру іншої особи на порушника чекатиме штраф до 10 тисяч євро. Винятком слугують поліцейські розслідування та судові провадження. 

Нові правила діятимуть з 1 листопада 2024 року.

    

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies