Німеччина запровадила нові простіші гендерні правила

Зміна гендеру в офіційних документах тепер не потребуватиме довідки від лікаря та судового рішення.

Бундестаг схвалив зміни до законодавства, відповідно до яких в Німеччині запроваджено нові гендерні правила. Відтепер процес зміни гендеру в офіційних документах стане простішим.

Як пише BBC, повнолітні громадяни зможуть звернутися до влади щодо зміни гендерного маркеру в документах без попереднього проходження психіатричної експертизи та висновку суду у справах родини. Зробити це буде дозволено не частіше одного разу на рік.

Можна буде обрати чоловічий, жіночий чи "інший" гендер, який прописаний у німецьких законах, або ж просити узагалі не зазначати цю інформацію. При цьому ім'я людини має відповідати чоловічому або жіночому гендеру, якщо вона обрала саме їх.

За навмисне розкриття інформації щодо зміни імені чи гендеру іншої особи на порушника чекатиме штраф до 10 тисяч євро. Винятком слугують поліцейські розслідування та судові провадження.

Нові правила діятимуть з 1 листопада 2024 року.