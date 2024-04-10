Суд в ЄС вирішив зняти санкції з російських мільярдерів Фрідмана і Авена

Судді не побачили достатніх підстав для вжиття проти них санкцій.

Суд Євросоюзу (Люксембург) скасував санкції проти акціонерів "Альфа-Банку" Петра Авена і Михайла Фрідмана. Про це пише "Економічна правда" з посиланням на судове рішення.

Судді не вважають достатньо обґрунтованими підстави внесення бізнесменів до санаційного списку. Рада Євросоюзу додаткових доказів не додала.

"Генеральний суд скасував включення Пьтра Авена та Міхала Фрідмана до списків осіб, на яких поширюються обмежувальні заходи", – йдеться у рішенні суду.

Суд задовольнив вимоги Авена й Фрідмана і вважає, що жодна з причин, викладених у початкових санкційних актах, не є достатньо обґрунтованою. Суд не побачив доказів підтримки Авеном і Фрідманом Путіна та його оточення або ж отримання ними вигоди від відповідальних за агресію проти України.

Апеляція може бути подана протягом двох місяців і десяти днів з моменту повідомлення про рішення.

Авен і Фрідман переїхали з Росії до Британії. З 28 лютого 2022 обидва перебували під санкціями ЄС – за ймовірний зв'язок із адміністрацією російського правителя. Згодом обмежувальні заходи проти них впровадили Британія і Сполучені Штати.

Авен, чиї статки оцінюють у 5,5 мільярдів доларів, володіє будинком Інглістон поблизу Вірджинія-Вотер, на 8,5 акрів землі в закритому маєтку поруч із полем для гольфу Вентворт.

Уродженець України Фрідман був 11-ю найбагатшою людиною Великої Британії в списку багатіїв Sunday Times зі статками в 11 мільярдів фунтів стерлінгів, володіє Athlone House, особняком вартістю 65 мільйонів фунтів стерлінгів у Хайгейті на півночі Лондона, пише The Guardian.