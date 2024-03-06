У Росії заявили про атаку безпілотників. Горить резервуар з паливом у Курській області

У Росії заявили про атаку безпілотниками у трьох регіонах. Йдеться про Білгородську область, аеродром у Воронезькій області, склад пального у Курській області.
Про це йдеться у повідомленнях міноборони РФ, губернаторів Курської і Білгородської областей та росзмі.
У міноборони РФ заявили, що близько 7 ранку за московським часом нібито перехопили безпілотник літакового типу над територією Воронезької області, звинувативши в атаці Україну.
Губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков повідомив про збиття начебто українського безпілотника літакового типу біля села Ближнє Бєлгородського району. За російськими даними, постраждалих та руйнувань немає.
У Курській області горить Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат у Залізногірську. Зокрема, палає резервуар з паливом. На місце виїхали оперативні служби. Росія стверджує, що постраждалих немає.
Також росЗМІ Baza повідомляє про буцімто спробу атакувати військовий аеродром "Балтімор" у Воронежі.
"Безпілотник ЗСУ спробував атакувати військовий аеродром «Балтімор» у Воронежі", – йдеться у повідомленні.
ЗМІ стверджує, що БпЛА збили за кілька кілометрів від аеродрому.
Також там додали, що ще два дрони нібито намагалися атакувати нафтобазу в Аннінському муніципальному районі області. Перший – о 7-й ранку, а другий – за годину. За даними росЗМІ, безпілотники знищено. Уламки одного з них впали в резервуар, другий також звалився на території нафтобази.
- 2 березня у російському Єкатеринбурзі стався вибух на електропідстанції, яка живить три оборонні заводи. У ГУР заявили, що вибухи в РФ – це "відповідальність російської влади". При цьому натякнули, що і серед росіян є "небайдужі громадяни".
- 9 лютого безпілотники СБУ уразили одразу два нафтопереробні заводи Росії. На Ільському НПЗ знищили установку вартістю 50 мільйонів доларів, наслідки атаки на Афіпському уточнюють.
- 17 лютого у російському Іжевську горів торговий центр, де могли виробляти безпілотники. За офіційною інформацією ЗМІ будівлю ТЦ ще минулого року віддали під виробництво безпілотників. Тоді ж губернатори регіонів повідомили, що над територією Росії уночі нібито було збито 16 безпілотників.