У Росії заявили про атаку безпілотників. Горить резервуар з паливом у Курській області

Вибухи чули в трьох областях. Росія звинуватила в атаці Україну.

У Росії заявили про атаку безпілотниками у трьох регіонах. Йдеться про Білгородську область, аеродром у Воронезькій області, склад пального у Курській області.

Про це йдеться у повідомленнях міноборони РФ, губернаторів Курської і Білгородської областей та росзмі.

У міноборони РФ заявили, що близько 7 ранку за московським часом нібито перехопили безпілотник літакового типу над територією Воронезької області, звинувативши в атаці Україну.

Губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков повідомив про збиття начебто українського безпілотника літакового типу біля села Ближнє Бєлгородського району. За російськими даними, постраждалих та руйнувань немає.

У Курській області горить Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат у Залізногірську. Зокрема, палає резервуар з паливом. На місце виїхали оперативні служби. Росія стверджує, що постраждалих немає.

Також росЗМІ Baza повідомляє про буцімто спробу атакувати військовий аеродром "Балтімор" у Воронежі.

"Безпілотник ЗСУ спробував атакувати військовий аеродром «Балтімор» у Воронежі", – йдеться у повідомленні.

ЗМІ стверджує, що БпЛА збили за кілька кілометрів від аеродрому.

Також там додали, що ще два дрони нібито намагалися атакувати нафтобазу в Аннінському муніципальному районі області. Перший – о 7-й ранку, а другий – за годину. За даними росЗМІ, безпілотники знищено. Уламки одного з них впали в резервуар, другий також звалився на території нафтобази.