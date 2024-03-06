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У Росії заявили про атаку безпілотників. Горить резервуар з паливом у Курській області

Вибухи чули в трьох областях. Росія звинуватила в атаці Україну. 

У Росії заявили про атаку безпілотників. Горить резервуар з паливом у Курській області
Горить російський резервуар із паливом
Фото: скріншот відео Baza

У Росії заявили про атаку безпілотниками у трьох регіонах. Йдеться про Білгородську область, аеродром у Воронезькій області, склад пального у Курській області. 

Про це йдеться у повідомленнях міноборони РФ, губернаторів Курської і Білгородської областей та росзмі. 

У міноборони РФ заявили, що близько 7 ранку за московським часом нібито перехопили безпілотник  літакового типу над територією Воронезької області, звинувативши в атаці Україну.

Губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков повідомив про збиття начебто українського безпілотника літакового типу біля села Ближнє Бєлгородського району. За російськими даними, постраждалих та руйнувань немає.

У Курській області горить Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат у Залізногірську. Зокрема, палає резервуар з паливом. На місце виїхали оперативні служби. Росія стверджує, що постраждалих немає.

Також росЗМІ Baza повідомляє про буцімто спробу атакувати військовий аеродром "Балтімор" у Воронежі. 

"Безпілотник ЗСУ спробував атакувати військовий аеродром «Балтімор» у Воронежі", – йдеться у повідомленні. 

ЗМІ стверджує, що БпЛА збили за кілька кілометрів від аеродрому.

Також там додали, що ще два дрони нібито намагалися атакувати нафтобазу в Аннінському муніципальному районі області. Перший – о 7-й ранку, а другий – за годину. За даними росЗМІ, безпілотники знищено. Уламки одного з них впали в резервуар, другий також звалився на території нафтобази.

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