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Президентка Молдови Майя Санду підписала закон про перейменування “молдовської мови” на “румунську”

Санду наголосила, що румунська є однією з офіційних мов Євросоюзу.

Президентка Молдови Майя Санду підписала закон про перейменування “молдовської мови” на “румунську”
Фото: president.gov.ua/

Президентка Модови Майя Санду повідомила, що підписала ухвалений раніше парламентом закон про перейменування “молдовської мови” на “румунську” у Конституції та інших законах. 

Про це повідомляє NewsMaker.

"Цей закон підтверджує історичну правду - державну мову в Молдові - румунську", - додала президентка.

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Вона наголосила, що румунська є однією з офіційних мов Євросоюзу. Санду побажала, щоб румунська мова “об'єднала всіх, хто живе на цій землі та любить її”.

“Ті, хто десятиліттями казав нам, що ми, громадяни Молдови, говоримо молдавською, а не румунською мовою, переслідують лише одну мету: розділити нас. Тому що, розділивши народ, його легше підкорити та контролювати. Тих, хто намагається нас розділити, хвилює не лінгвістика, а те, як утримати Молдову у стані вічного національного розбрату”, - підкреслила Майя Санду.

Нагадаємо, парламент Молдови у другому читанні проголосував за законопроєкт, яким закріпив в усіх законах поняття "румунська мова" замість "молдовської", "офіційної", "державної" та "рідної" мов.

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