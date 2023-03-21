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США відправлять в Україну танки Abrams старішої моделі M1A1

Це має пришвидшити доставку танків в Україну.

США відправлять в Україну танки Abrams старішої моделі M1A1
Фото: EPA

США вирішили направити в Україну старіші танки Abrams замість раніше анонсованих M1A2.

Про це повідомляє CNN.

“Після подальших досліджень і аналізу того, як найкраще це зробити, Міністерство оборони в тісній координації з Україною прийняло рішення надати варіант M1A1 танка Abrams”, –  заявив речник Пентагону Патрік Райдер. 

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Таким чином, як очікується, танки зможуть доставити до України до осені цього року.

Райдер додав, що США також нададуть Україні “передові системи броні та озброєння”, які “дуже подібні за можливостями” до Abrams M1A2, включаючи важкий кулемет 50-го калібру та 120-мм гармату.

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати Америки бачать можливість прискорити постачання танків Abrams Україні та вже працюють над цим. 

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