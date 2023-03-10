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Франція та Великобританія домовилися, що спільно навчатимуть українських морпіхів

На думку британського прем'єра Ріші Сунака, це допоможе дати Україні вирішальну перевагу на полі бою.

Франція та Великобританія домовилися, що спільно навчатимуть українських морпіхів
Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак
Фото: Twitter/ Rishi Sunak

Франція та Великобританія домовилися, що спільно навчатимуть українських морських піхотинців під час війни в Україні.

Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак під час пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі, передає Sky News.

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"Ми домовилися про навчання українських морських піхотинців, що допоможе дати Україні вирішальну перевагу на полі бою і допоможе Україні виграти цю війну", - зазначив Сунак.

Нагадаємо, також на пресконференції Сунак висловив упевненість, що війна в Україні закінчиться за столом перемовин, але зараз для цього ще не час. Спершу треба забезпечити нашій державі перевагу на полі бою.

Водночас Макрон і Сунак планують 10 березня підписати угоду про співпрацю двох країн у розробці високоточної ударної зброї для боротьби з російською агресією.

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