Центр боротьби з тероризмом розрахований на 40 тисяч місць.

У Сальвадорі відкрилася мегав'язниця для гангстерів, до якої вже прибули перші дві тисячі ув'язнених. Про це пише BBC.

Ця в'язниця – фактично епіцентр війни проти криміналітету, проголошеної президентом країни Наїбом Букеле.

З березня в Сальвадорі діє режим надзвичайного стану – це відповідь влади на спалах насильства та вбивств, скоєних бандитськими угрупованнями. Десятки тисяч підозрюваних у причетності до гангстерських угруповань були затримані внаслідок численних поліцейських спецоперацій.

Фото: ЕРА/UPG

Мегав'язниця, офіційна назва якої – Центр боротьби з тероризмом, розрахована на 40 тисяч місць. Перед тим, як відвести в камеру, ув'язнених залишають сидіти на підлозі з руками, міцно зчепленими за голеними головами.

Президент Букеле опублікував відео приводу ув’язнени з підписом: “Сьогодні на світанку одним заходом ми перевели 2000 членів банд до Центру боротьби з тероризмом. Тут буде їх новий будинок, де вони житимуть десятиліттями, всі впереміш, нездатні більше завдати шкоди населенню”.

Hoy en la madrugada, en un solo operativo, trasladamos a los primeros 2,000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).



Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población.



Seguimos…#GuerraContraPandillas pic.twitter.com/9VvsUBvoHC — Nayib Bukele (@nayibbukele) February 24, 2023

Нову в'язницю для гангстерів побудовано в ізольованому місці муніципалітету Теколука, за 74 кілометри від столиці країни. Ця найбільша така споруда в Латинській Америці, вона оснащена новітніми технологіями для запобігання втечам.

В'язниця складається з восьми будівель, у кожній – по 32 величезні камери площею близько 100 квадратних метрів, у яких утримується понад сотня в'язнів. У кожній камері всього по дві раковини та два туалети.

Фото: ЕРА/UPG

Надзвичайні заходи, вжиті президентом Сальвадора, багато хто вважає суперечливими, оскільки вони обмежують деякі конституційні права громадян. Зокрема, силовики дозволили заарештовувати підозрюваних без ордера.

Під час антигангстерської війни сальвадорська влада затримала понад 64 тисяч осіб. Правозахисники зазначають, що постраждали при цьому й невинні громадяни, проте політика президента проти бандитів користується популярністю серед мешканців Сальвадора.

Нагадаємо, міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що Росія використовує примусову працю в'язнів для виробництва зброї.