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У Сальвадорі відкрилася гігантська в’язниця для гангстерів

Центр боротьби з тероризмом розрахований на 40 тисяч місць.

У Сальвадорі відкрилася гігантська в’язниця для гангстерів
Фото: ЕРА/UPG

У Сальвадорі відкрилася мегав'язниця для гангстерів, до якої вже прибули перші дві тисячі ув'язнених. Про це пише BBC.

Ця в'язниця – фактично епіцентр війни проти криміналітету, проголошеної президентом країни Наїбом Букеле.

З березня в Сальвадорі діє режим надзвичайного стану – це відповідь влади на спалах насильства та вбивств, скоєних бандитськими угрупованнями. Десятки тисяч підозрюваних у причетності до гангстерських угруповань були затримані внаслідок численних поліцейських спецоперацій.

Фото: ЕРА/UPG

Мегав'язниця, офіційна назва якої – Центр боротьби з тероризмом, розрахована на 40 тисяч місць. Перед тим, як відвести в камеру, ув'язнених залишають сидіти на підлозі з руками, міцно зчепленими за голеними головами.

Президент Букеле опублікував відео приводу ув’язнени з підписом: “Сьогодні на світанку одним заходом ми перевели 2000 членів банд до Центру боротьби з тероризмом. Тут буде їх новий будинок, де вони житимуть десятиліттями, всі впереміш, нездатні більше завдати шкоди населенню”.

Нову в'язницю для гангстерів побудовано в ізольованому місці муніципалітету Теколука, за 74 кілометри від столиці країни. Ця найбільша така споруда в Латинській Америці, вона оснащена новітніми технологіями для запобігання втечам.

В'язниця складається з восьми будівель, у кожній – по 32 величезні камери площею близько 100 квадратних метрів, у яких утримується понад сотня в'язнів. У кожній камері всього по дві раковини та два туалети.

Фото: ЕРА/UPG

Надзвичайні заходи, вжиті президентом Сальвадора, багато хто вважає суперечливими, оскільки вони обмежують деякі конституційні права громадян. Зокрема, силовики дозволили заарештовувати підозрюваних без ордера.

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Під час антигангстерської війни сальвадорська влада затримала понад 64 тисяч осіб. Правозахисники зазначають, що постраждали при цьому й невинні громадяни, проте політика президента проти бандитів користується популярністю серед мешканців Сальвадора.

Нагадаємо, міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що Росія використовує примусову працю в'язнів для виробництва зброї.

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