У Туреччині стався ще один землетрус

У турецькій провінції Хатай стався новий землетрус.

Про це у Twitter повідомило турецьке Міністерство з ліквідації надзвичайних ситуацій.

Магнітуда нового землетрусу — 6,4 бали. У провінції є руйнування. Через новий землетрус у регіоні зникла електроенергія, інформує CNN.

Очевидці події кажуть про руйнування у тих районах, які вже нещодавно постраждали від землетрусу. У наметових містечках відчутна паніка.

Нагадаємо, що кількість жертв нещодавнього землетрусу у Туреччині та Сирії перевищила 46 тисяч.

Потужні землетруси, які вразили центральну Туреччину та північно-західну Сирію стали за оцінками ВООЗ “найгіршим стихійним лихом у Європейському регіоні за століття”.

Внаслідок землетрусу у Туреччині загинули п’ятеро українців.