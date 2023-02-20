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У Туреччині стався ще один землетрус

Магнітуда — 6,4 бали.

У Туреччині стався ще один землетрус
Фото: EPA/UPG

У турецькій провінції Хатай стався новий землетрус.

Про це у Twitter повідомило турецьке Міністерство з ліквідації надзвичайних ситуацій.

Магнітуда нового землетрусу — 6,4 бали.  У провінції є руйнування. Через новий землетрус у регіоні зникла електроенергія, інформує CNN. 

Очевидці події кажуть про руйнування у тих районах, які вже нещодавно постраждали від землетрусу. У наметових містечках відчутна паніка.  

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Нагадаємо, що кількість жертв нещодавнього землетрусу у Туреччині та Сирії перевищила 46 тисяч.

Потужні землетруси, які вразили центральну Туреччину та північно-західну Сирію стали за оцінками ВООЗ “найгіршим стихійним лихом у Європейському регіоні за століття”.

Внаслідок землетрусу у Туреччині загинули п’ятеро українців.

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