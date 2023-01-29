НАЗК і ДБР витратили великі кошти, щоб судити мера, який вивіз дружину і дітей з-під обстрілів, - Садовий у суді по Атрошенку
НАЗК і ДБР витратили великі кошти, щоб судити мера, який вивіз дружину і дітей з-під обстрілів, - Садовий у суді по Атрошенку
​Коли сучасна Росія збочила на шлях авторитаризму
​Коли сучасна Росія збочила на шлях авторитаризму
Екскерівник СБУ на Харківщині Дудін 24 лютого спробував захопити владу в регіоні, - Синєгубов
Екскерівник СБУ на Харківщині Дудін 24 лютого спробував захопити владу в регіоні, - Синєгубов
Кличко та інші мери приїхали до Львова підтримати Атрошенка у суді
Кличко та інші мери приїхали до Львова підтримати Атрошенка у суді
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Українське командування затвердило список пілотів, які опанують винищувачі F-16, – Ігнат
Українське командування затвердило список пілотів, які опанують винищувачі F-16, – Ігнат
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
На Черкащині попрощалися з українським військовим Олегом Собченком
На Черкащині попрощалися з українським військовим Олегом Собченком
ГоловнаСвіт

У центрі виробництва боєприпасів Міноборони Ірану стався вибух

Жертв немає, причини вибуху розслідують.

У центрі виробництва боєприпасів Міноборони Ірану стався вибух

На військовому заводі у місті Ісфаган у центральній частині Ірану пролунав гучний вибух.

Про це пише Reuters.

Водночас представник Служби безпеки сказав, що жертв немає, повідомляє державне мовлення Ірану IRIB.

“Вибух стався в одному з центрів виробництва боєприпасів Міністерства оборони, і, згідно з повідомленням ... заступника губернатора Ісфахана з питань безпеки, жертв немає”, – зазначають медійники.

Офіційний представник Мохаммад Реза Джаннесар пізніше заявив державному телебаченню: “Збитки розслідуються, а також причини та елементи, що спричинили цей вибух, і .. будуть оголошено пізніше”.

За останні кілька років навколо іранських військових, ядерних і промислових об’єктів сталася низка вибухів і пожеж. Вибухи іноді викликали занепокоєння на тлі напруженості навколо ядерної програми Ірану з Ізраїлем і Сполученими Штатами.

Іранські ЗМІ повідомляють, що атаку здійснив безпілотник. Місцеві медіа заявляють, що до атаки причетні США або Ізраїль.

Журналісти також пишуть, що майже одночасно з вибухом в Ісфагані загорівся завод з переробки автомобільної олії у місті Азаршахр.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що Росія поглиблює військові і економічні відносини з Іраном.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також