У центрі виробництва боєприпасів Міноборони Ірану стався вибух

На військовому заводі у місті Ісфаган у центральній частині Ірану пролунав гучний вибух.

Про це пише Reuters.

Водночас представник Служби безпеки сказав, що жертв немає, повідомляє державне мовлення Ірану IRIB.

“Вибух стався в одному з центрів виробництва боєприпасів Міністерства оборони, і, згідно з повідомленням ... заступника губернатора Ісфахана з питань безпеки, жертв немає”, – зазначають медійники.

Офіційний представник Мохаммад Реза Джаннесар пізніше заявив державному телебаченню: “Збитки розслідуються, а також причини та елементи, що спричинили цей вибух, і .. будуть оголошено пізніше”.

За останні кілька років навколо іранських військових, ядерних і промислових об’єктів сталася низка вибухів і пожеж. Вибухи іноді викликали занепокоєння на тлі напруженості навколо ядерної програми Ірану з Ізраїлем і Сполученими Штатами.

Іранські ЗМІ повідомляють, що атаку здійснив безпілотник. Місцеві медіа заявляють, що до атаки причетні США або Ізраїль.

Журналісти також пишуть, що майже одночасно з вибухом в Ісфагані загорівся завод з переробки автомобільної олії у місті Азаршахр.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що Росія поглиблює військові і економічні відносини з Іраном.