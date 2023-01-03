У Ростові-на-Дону та області лунають вибухи, - ЗМІ

Ввечері 3 січня у російському Ростові-на-Дону та області чутно вибухи.

Про це повідомляє російська редакція Радіо Свобода.

“Імовірно, у місті та околицях працює ППО”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, як пише російський телеграм-канал, мешканці Сімферополя у соцмережах повідомляють, що біля аеропорту чути звуки вибухів. Можливо, йдеться про роботу ППО, хоча офіційної інформації про те, що сталося, поки немає.

Як раніше повідомлялось, на Ростовській АЕС у Росії неподалік Волгодонська сталася пожежа, є загиблий.

Нагадаємо, 26 грудня на російському військовому аеродромі Енгельс пролунав вибух, загинуло три людини. З цієї бази злітають російські бомбардувальники, які завдають ракетних ударів по Україні. Раніше саме на цьому аеродромі були підірвані російські стратегічні бомбардувальники.