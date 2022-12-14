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Франція-Україна: мільярд євро допомоги і 500 підприємств-партнерів

У Парижі завершилася конференція, присвячена відновленню знищеної інфраструктури України. Президент Франції Еммануель Макрон, з ініціативи якого виник «енергетичний Раммштайн», за його підсумками прозвітував: вдалося зібрав для України істотну допомогу обсягом в мільярд євро.

Зліва направо: перша леді України Олена Зеленська, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонна перед початком конференції у Парижі, 13 грудня 2022 р.
Фото: EPA/UPG
Зліва направо: перша леді України Олена Зеленська, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонна перед початком конференції у Парижі, 13 грудня 2022 р.

Найкраще символізм Міжнародної конференції «Солідарність з українським народом» підсумувала у своєму пості у Твіттері міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна: «Сьогодні в Парижі, як і в Києві, -1C°. Однак там – війна і люди живуть без електроенергії». Кращого способу пояснити французам, зосередженим на своїх власних платіжках і цінах в супермаркеті, чому потрібно надати підтримку Україні у цей зимовий період, годі й шукати.

Для того щоб допомогти Україні протриматися цю зиму, у Парижі зібралися представники 47 країн та 24 міжнародні організації, поміж яких МВФ і ООН. Однак найбільшою відмінністю цієї конференції стала участь 500 французьких підприємств, від велетнів на кшталт Airbus, Sanofi та Renault, до невеликих компаній. Саме участь бізнес-сектора надала цьому заходу практично-прагматичного характеру і дозволила, поміж іншого, поговорити про відбудову України після війни. Однак, перед тим, як зазирнути у довгострокову перспективу, у Парижі зосередилися на наступних трьох місяцях, які тут вважають для нашої держави критичними.

Загалом на потреби України для відновлення енергетичної інфраструктури вдалося зібрати мільярд євро, а перша дуже конкретна допомога буде відправлена найближчими днями: 150 потужних генераторів, 30 мільйонів світлодіодних ламп, ліки, утеплювальні матеріали тощо. Як у вступній заяві сказав Володимир Зеленський: «Генератори стали такою ж необхідністю, як бронетехніка». У Парижі його почули.

Фото: EPA/UPG

Від «гарантій Москві» до «воєнних злочинів Росії»

Звертаючись до медіа, Еммануель Макрон не пошкодував гострих висловів у бік Москви, назвавши обстріли енергетичної інфраструктури в Україні «воєнним злочином» Росії і бажанням відігратися за поразки на фронті. І не було б до французького президента претензій, якби десятьма днями раніше він не заявив в ефірі французького телебачення, що майбутня «архітектура безпеки» не буде можливою без надання Москві «безпекових гарантій».

Не дивно, що цю заяву радо перехопили провідні пропагандистські канали агресора, у той час як в Києві слова Макрона зустріли, м’яко кажучи, насторожено. Критика на Макрона полинула з країн Балтії, Польщі та Чехії, яка нині головує в Євросоюзі. Хоча останній телефонний дзвінок французького президента до Путіна датується 11-м вересня, тривожні реверанси у бік Москви, на прикладі «гарантій безпеки», з того моменту не припинилися.

Навіть у питанні прямої фінансової допомоги оцінити дії Парижа лише з однієї перспективи складно: з одного боку, грошові вливання лише зростають: до 300 мільйонів євро, наданих Україні у березні, додалися ще 100 мільйонів, з іншого боку, у випадку обох траншів йдеться про позику, і Париж не пропускає нагоди про це нагадати.

Фото: EPA/UPG

У Парижі вже готуються до післявоєнної відбудови України

Друга частина Конференції солідарності, в якій взяли участь 500 французьких підприємств, була присвячена питанню відбудови України після завершення війни. Загалом на це може знадобитися понад 350 мільярдів доларів (і це лише проміжна оцінка, з кожним новим російським ударом сума збитків зростає). Перший символічний транш у 100 мільйонів євро, який був узгоджений у Парижі у результаті конференції, має покрити допомогу у реконструкції пошкодженої інфраструктури, щойно це стане можливим. Французькі компанії нададуть рейки, збірні мости, а аграрії доставлять до України посівне насіння.

Макрон пообіцяв Зеленському, що Україна «може розраховувати на підтримку Франції до переможного кінця» і додав, що «умови миру вирішуватиме сама Україна». Та й сам факт початку обговорення питання реконструкції України після війни вже свідчить про те, що для Європи цей період лежить не в далекій туманній перспективі, а в цілком осяжному майбутньому.

Фото: EPA/UPG

​Марія Олекса Єщенко​Марія Олекса Єщенко, журналіст
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