Україна вийшла зі складу членів Міжнародного центру наукової та технічної інформації
Україна вийшла зі складу членів Міжнародного центру наукової та технічної інформації
Попри війну, Україна відзначить День Гідності та Свободи, – Пошивайло
Попри війну, Україна відзначить День Гідності та Свободи, – Пошивайло
Ворог готує інформаційно-психологічну операцію щодо відключення електроенергії, – ЦПД
Ворог готує інформаційно-психологічну операцію щодо відключення електроенергії, – ЦПД
Укренерго оприлюднило деталі відключень світла 20 листопада
Укренерго оприлюднило деталі відключень світла 20 листопада
У Болгарії пояснили, чому не можуть дати Україні комплекси С-300 і як доставлять військову допомогу
У Болгарії пояснили, чому не можуть дати Україні комплекси С-300 і як доставлять військову допомогу
Росіяни обстріляли в Запоріжжі "Мотор Січ", прокуратура відкрила провадження
Росіяни обстріляли в Запоріжжі "Мотор Січ", прокуратура відкрила провадження
Євген Малолєтка: “Ми плакали, коли бачили, як у Маріуполі помирають діти. Але ми мали все це фотографувати”
Євген Малолєтка: “Ми плакали, коли бачили, як у Маріуполі помирають діти. Але ми мали все це фотографувати”
У ЗСУ спростували інформацію про знищення Су-35 окупантів за допомогою NASAMS
У ЗСУ спростували інформацію про знищення Су-35 окупантів за допомогою NASAMS
ГоловнаСвіт

Чехія передасть Україні чергові дві мостові конструкції

Мостові конструкції будуть передані в рамках надання гуманітарної допомоги.

Чехія передасть Україні чергові дві мостові конструкції

Чехія планує передати Україні наступного тижня дві важкі мостові конструкції. Транспортування здійснять за допомогою пожежників.

Про це повідомляє Радіо Прага.

“Завантаження елементів конструкції проводитиметься у селищі Велке Альбрехтиці, у Моравсько-Сілезькому краї. Для перевезення двох мостів пожежникам знадобиться сім тягачів із причепами, п'ять вантажних автомобілів та два автомобілі супроводу”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Чехія вже не вперше передає подібні конструкції Україні, де в ході військових дій було зруйновано багато мостів.

Як раніше повідомлялось, у Балаклії Харківської області відкрили рух тимчасовим мостом, який передала Адміністрація державних матеріальних резервів Чеської Республіки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також