Чехія передасть Україні чергові дві мостові конструкції

Мостові конструкції будуть передані в рамках надання гуманітарної допомоги.

Чехія планує передати Україні наступного тижня дві важкі мостові конструкції. Транспортування здійснять за допомогою пожежників.

Про це повідомляє Радіо Прага.

“Завантаження елементів конструкції проводитиметься у селищі Велке Альбрехтиці, у Моравсько-Сілезькому краї. Для перевезення двох мостів пожежникам знадобиться сім тягачів із причепами, п'ять вантажних автомобілів та два автомобілі супроводу”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Чехія вже не вперше передає подібні конструкції Україні, де в ході військових дій було зруйновано багато мостів.

Як раніше повідомлялось, у Балаклії Харківської області відкрили рух тимчасовим мостом, який передала Адміністрація державних матеріальних резервів Чеської Республіки.