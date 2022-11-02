Путін вистрелив собі в ногу, - МЗС Великобританії про дії РФ у “зерновій угоді”

Зернова ініціатива має бути продовжена після листопада без подальших перешкод.

Володимир Путін повинен припинити використовувати їжу як зброю.

Про це повідомив голова МЗС Великобританії Джеймс Клеверлі.

“Він зрозумів, що вистрелив собі в ногу, не даючи кораблям заходити в українські порти, щоб завантажити зерно, щоб нагодувати світ”, - написав Клеверлі.

Він наголосив, що зернова ініціатива має бути продовжена після листопада без подальших перешкод з боку Росії.

Putin must stop using food as a weapon.



He has realised he shot himself in the foot by stopping ships from entering Ukrainian ports to load up grain to feed the world.



The Grain Initiative must now be extended beyond November without further Russian impediments. — James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) November 2, 2022

Нагадаємо, у четвер, 3 листопада, через “зерновий коридор” очікується проходження восьми суден із аграрною продукцією.