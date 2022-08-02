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Росія використовує Запорізьку АЕС як військову базу для обстрілу українців, - Блінкен

Росію звинуватили у безрозсудному, небезпечному бряцанні ядерною зброєю.

Росія використовує Запорізьку АЕС як військову базу для обстрілу українців, - Блінкен
держсекретар США Ентоні Блінкен
Фото: EPA/UPG

Напад Росії на Україну є порушенням Статуту ООН, заснованого на правилах міжнародного порядку та Будапештського меморандуму, згідно з яким Росія зобов’язалася поважати суверенітет України, а Київ погодився відмовитися від свого арсеналу ядерної зброї

Про це повідомляє CNN з посиланням на держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"Зовсім недавно ми стали свідками агресії Росії, яка захопила українську Запорізьку АЕС, найбільшу подібну станцію у всій Європі. Зараз Росія використовує станцію як військову базу для обстрілу українців, знаючи, що вони не можуть і не стрілятимуть у відповідь, тому що можуть випадково потрапити до реактора або у сховище високорадіоактивних відходів", - сказав Блінкен. 

Він додав, що поведінка Росії надсилає “найгірший з можливих” сигналів тій країні, яка може думати, що їй потрібна ядерна зброя для захисту, захисту, стримування агресії проти її суверенітету та незалежності.

Нагадаємо, російські війська уже розмістили свою техніку, вибухівку і зброю в машинній залі першого енергоблоку Запорізької атомної енергостанції.

Пізніше українські військові за допомогою дрона-камікадзе ювелірно відпрацювали по позиціях російських загарбників біля Запорізької АЕС.

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