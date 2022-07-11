Експозиція перебуватиме в місті до 24 липня.

У центрі Праги 11 липня відкрилася виставка знищеної в Україні техніки російських окупаційних військ.

Фото з виставки опублікував кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у Twitter.

Раніше в посольстві України в Чехії повідомили, що експозиція перебуватиме в місті до 24 липня. На ній представлені російський танк Т-90, артилерійські установки, протитанкові системи й зенітно-ракетний комплекс "Бук".

Організатор виставки - міністерство внутрішніх справ України за підтримки кількох міністерств України і Чехії.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: twitter.com/RikardJozwiak

Фото: twitter.com/RikardJozwiak

Раніше аналогічна виставка знищеної українськими військами військової техніки росіян пройшла у Варшаві.