Російські війська мають ті ж проблеми з постачанням, що і на початку вторгнення, – Пентагон

Москва зараз має 92 батальйонні тактичні групи, які воюють на сході та півдні України. На момент вторгнення їх було 125.

Російські війська «повільно і нерівномірно» просуваються у запеклих боях на Донбасі, і все ще мають ті ж проблеми з постачанням, які шкодили їм на першому етапі вторгнення.

Про це пише The New York Times з посиланням на високопоставленого чиновника Пентагону.

За його словами, російські війська здатні просуватися лише на кілька кілометрів щодня.

«Росіяни не подолали всіх своїх логістичних проблем», – сказав представник Пентагону, кажучи про повільне підвезення продовольства, палива, зброї та боєприпасів – попри те, що зараз лінії постачання набагато коротші, ніж у перші тижні війни.

Москва зараз має 92 батальйонні тактичні групи, які воюють на сході та півдні України – тиждень тому їх було 85, але все ще значно менше, ніж 125, які вони мали на першому етапі війни, сказав чиновник Пентагону. Кожна БТГ має від 700 до 1000 військових.

За словами представника Пентагону, в Росії залишаються трохи більше 20 БТГ у різних станах бойової готовності. Решта з початкових 125 БТГ, ймовірно, знищені.

Нагадаємо, станом на ранок 28 квітня російська армія втратила в Україні вже 22 800 солдатів та 970 танків.