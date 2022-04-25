Росія має війські плани проте Естонії, - естонський посол

Росія погрожує Естонії та має військові плани проти цієї держави. Проте Таллінн продовжуватиме надавати військову допомогу Україні, яка протистоїть російському вторгненню і фактично на своїй землі обороняє країни Балтії.

Про це пише Укрінформ із посиланням на заяву посла Естонії в Україні Каїмо Кууска в ефірі каналу "Україна 24".

Дипломат наголосив, що Естонія ніколи не перестане допомагати Україні, маючи спільні демократичні цінності, а також з міркувань власної безпеки.

"Ми вирішили, що ми ніколи не залишимо вас наодинці. Також не залишимо інших друзів, які також стають жертвами агресії. Ми дуже прагматичні, насправді. Ми маленькі, але ми хочемо сказати, що ми компактні. Ми знаємо, що наша оборона, захист, починається з Донбасу", - сказав посол.

Кууск додав, що його країна готова ділитися продуктами та зброєю "з нашими друзями, які захищають фактично нас".

"Ми знаємо, що у Росії є військові плани проти нас. У них заплановані навчання, які вони хочуть провести. Тому нам не потрібно чекати. Ми надаємо Україні зброю, і кожен "Джавелін", який уражає російський танк, робить загрозу проти нас меншою", - зазначив він.

Нагадаємо, парламент Естонії ухвалив рішення про визнання дій Росії в Україні геноцидом. Естонія першою ухвалила це рішення, як і 1993 року першою визнала геноцидом Голодомор.