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Китай висловив зацікавленість щодо гарантій безпеки України - Арахамія

Від Великобританії та США є заяви про намір розглядати такий договір, однак немає остаточної згоди.

Китай висловив зацікавленість щодо гарантій безпеки України - Арахамія
Фото: president.gov.ua

Китай висловив зацікавленість щодо формування договору про майбутні гарантії безпеки Україні. Про це в інтерв'ю каналу "ДніпроTV" заявив голова української делегації на переговорах із РФ Давид Арахамія.

"Є зацікавленість КНР зараз. Активно вже працює над документом", - сказав народний депутат.

Він також назвав країни, які дали усну згоду стати гарантами безпеки України після завершення війни. Серед них: Німеччина, Туреччина, Франція та Італія.

Від Великобританії та США є заяви про намір розглядати такий договір, однак немає остаточної згоди.

Раніше Арахамія зазначав, що переговори України з Китаєм про участь у гарантіях безпеки є непростими.

У ході саміту ЄС-Китай прем'єр-міністр КНР Лі Кецян запевнив європейських лідерів, що Пекін буде домагатися миру в Україні, але робитиме це на власних умовах, уникаючи тиску на Росію.

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