​Стефанчук до грузин: Як же так сталося, що ви вирішили розвивати торгівлю з країною, яка напала і на нас, і на вас?

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до депутатів грузинського парламенту із закликом відреагувати на відновлення урядом країни економічних зв’язків з Москвою у розпал агресії Росії проти України.

Спікер опублікував своє звернення у Facebook.

«Гамарджоба, генацвалє! Саме так я завжди звертався до моїх грузинських колег по парламенту. Як же так сталося, генацвалє, що сьогодні, у розпал війни Росії проти братньої вам України, ви вирішили розвивати торгівлю з країною, яка напала і на нас, і на вас? І чи рішення Росії послабити санкційний тиск на Грузію – це, часом, не подяка за те, що Тбілісі не бажає повноцінно підтримувати Україну?», – сказав Стефанчук.

«Невже зняття санкцій з 15 грузинських виробників молока варте нашої тисячолітньої дружби, нашої спільної багаторічної боротьби, наших спільних прагнень? Невже ви не бачите, що народ Грузії, який виходить на площі грузинських міст, підтримує Україну, а не ваші каламутні домовленості?», – запитав також він, додавши, що в Україні знають, що Грузія – це не лише уряд, а насамперед «грузинський гордий, безстрашний та волелюбний народ».

Учора «Європейська правда» повідомила, що Росія дозволила постачати продукцію 15 виробникам молочної продукції Грузії.

Посольство України в Тбілісі з посиланням на МЗС Грузії повідомило, що грузинський уряд спростував факт домовленостей з РФ.

Водночас, Національне агентство продовольства Грузії заявило про успіх у переговорах з російською стороною – тих, які грузинське МЗС спростовувало раніше.

В українському МЗС назвали неприйнятною активізацію торговельних відносин з Росією, збройні сили якої завдають ракетно-бомбові удари по мирних українських містах, вбивають мирних громадян, у тому числі дітей.

«В Україні звернули увагу на повідомлення про скасування Російською Федерацією частини торговельних санкцій проти Грузії. Зазначається, що РФ ухвалила це рішення в умовах неготовності грузинської влади підтримувати нові санкції Європейського Союзу проти Росії, – заявив речник українського МЗС Олег Ніколенко. – Закликаємо офіційний Тбілісі публічно відмежуватися від рішення РФ, керівництво якої порушує норми міжнародного права та вчиняє воєнні злочини в Україні. Ведення бізнесу з російськими компаніями надає додаткові ресурси для Росії, аби вона продовжувала криваву війну проти України, а отримані прибутки просякнуті кров‘ю вбитих українських громадян».

Нагадаємо, прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Грузія не має наміру приєднуватися до санкцій Заходу проти РФ через її вторгнення в Україну.