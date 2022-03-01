Туреччина закрила Босфор та Дарданелли для всіх військових кораблів

Туреччина попередила всі іноземні держави про заборону проходження військових кораблів через протоки Босфор та Дарданелли.

Про це заявив лава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє агентство Anadolu.

"Туреччина попередила всі прибережні та не прибережні країни про неприпустимість проходу військових кораблів через протоки країни", – сказав він.

При цьому глава відомства зазначив, що від початку операції Росії в Україні запитів про проходження військових суден через протоки не надходило. Він також підкреслив, що Анкара продовжить неухильно дотримуватися положень Конвенції Монтре.

Також повідомляється про телефонну розмову Чавушоглу із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Зазначається, що сторони обговорили гуманітарну ситуацію, яка склалася на тлі останніх подій в Україні, та шляхи досягнення домовленості про припинення бойових дій у цій країні.

Відповідно до ст.19 Конвенції Монтре, ухваленої в 1936 році, торгові судна мають право вільно і без оплати проходити через обидві протоки, контрольовані Туреччиною. Для військових суден держав із виходом до Чорного моря та тих, у кого його немає, діють різні режими. Перші можуть проводити через Босфор та Дарданелли кораблі будь-якого класу, для других діють обмеження за класом та тоннажем.

У воєнний час Туреччина має додаткові повноваження з регулювання проходу через протоки. Анкара може заборонити будь-якій країні використовувати протоки, якщо визнає це загрозою для регіональної або своєї власної безпеки.