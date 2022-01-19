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Гутерреш запропонував Меркель посаду в ООН

На лист генсека ООН колишня канцлерка ФРН наразі не відповіла.

Гутерреш запропонував Меркель посаду в ООН
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш запропонував ексканцлерці ФРН, 67-річній Ангелі Меркель обійняти консультативну посаду в одній із структур Організації Об'єднаних Націй. 

За даними агентства dpa, йдеться про позицію голови консультативної ради з глобальних суспільних благ, які могли б послужити на користь всього людства. Серед компетенцій цього органу мають опинитися питання міжнародного регулювання, зокрема, у сфері торгівлі чи безпеки польотів, передає DW.

Свою пропозицію Гутерреш виклав у листі. Співрозмовники dpa в ООН вважають згоду Меркель погодитися на запропоновану посаду малоймовірною. Офіційно в організації не коментують факту пропозиції. Представники ексканцлерки і вона сама поки що також не висловилися з цього приводу.

Консультативний орган із глобальних суспільних благ – один із флагманських проєктів Гутерреша, який він просуває в межах реформування ООН. У червні 2021 року Гутерреша затвердили на посаді генсека ООН на другий п'ятирічний термін – із 1 січня 2022 до 31 грудня 2026 року.

Ангела Меркель очолювала уряд ФРН із 2005 року. У жовтні 2018 року вона оголосила, що  як кандидат на посаду канцлера ФРН участі у виборах до бундестагу в 2021 році не братиме.

Перед тим, як залишити посаду, Меркель заявила, що не планує надалі займатися політикою. "Зараз я ще не знаю, чим займуся. Я вже казала: спочатку трохи відпочину, а потім подивимося", – зазначила Меркель.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник виключив можливість того, що колишня канцлерка може піти працювати на російські державні структури чи російський бізнес. 

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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