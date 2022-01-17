Порошенко прокоментував заяву ДБР про те, що не планував заздалегідь закордонну подорож
Порошенко прокоментував заяву ДБР про те, що не планував заздалегідь закордонну подорож
"Порошенка планували затримати ще в аеропорту", – адвокат, якого просили призначити політику додатково (уточнено)
"Порошенка планували затримати ще в аеропорту", – адвокат, якого просили призначити політику додатково (уточнено)
Поліція влаштувала обшук автобуса з прихильниками "Євросолідарності" (оновлено)
Поліція влаштувала обшук автобуса з прихильниками "Євросолідарності" (оновлено)
Під час виходу Порошенка з аеропорту відбулась штовханина
Під час виходу Порошенка з аеропорту відбулась штовханина
У Печерському райсуді очікують на рішення з обрання запобіжного заходу Порошенку. Онлайн
У Печерському райсуді очікують на рішення з обрання запобіжного заходу Порошенку. Онлайн
Порошенко сподівається, що літак з ним не садитимуть в незапланованому аеропорту
Порошенко сподівається, що літак з ним не садитимуть в незапланованому аеропорту
Обвинувачення попросило арешт на два місяці і заставу в один млрд гривень для Порошенка
Обвинувачення попросило арешт на два місяці і заставу в один млрд гривень для Порошенка
Петро Порошенко: «Може, й за ґратами, якщо відбуватиметься таке свавілля… Як казав класик: «Хай сильніше гримне буря»
Петро Порошенко: «Може, й за ґратами, якщо відбуватиметься таке свавілля… Як казав класик: «Хай сильніше гримне буря»
Порошенко повернувся до Києва, до аеропорту прийшли слідчі ДБР
Порошенко повернувся до Києва, до аеропорту прийшли слідчі ДБР
ГоловнаСвіт

США та ЄС відмовилися від ідеї відключити Росію від SWIFT у випадку нової агресії, - ЗМІ

Цей варіант виявився занадто болючим для ініціаторів можливих нових санкцій.

США та ЄС відмовилися від ідеї відключити Росію від SWIFT у випадку нової агресії, - ЗМІ
Фото: asiaplustj.info

ЄС і США вирішили не давати подальшого ходу ідеї відключити російські банки від міжнародної міжбанківської системи SWIFT, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як зазначає в понеділок газета Handelsblatt із посиланням на урядові джерела, варіант із відключенням банків РФ від SWIFT виявився занадто болючим для ініціаторів можливих нових санкцій.

За інформацією співрозмовників газети, реалізація такого санкційного пакета спричинила б дестабілізацію світових фінансових ринків у короткостроковій перспективі. Вона також сприяла б створенню альтернативної платіжної системи, без домінування країн Заходу, пояснює Handelsblatt.

Водночас у зв'язку з ситуацією навколо України ЄС і США розглядають можливість адресних санкцій стосовно найбільших російських банків. Німеччина також наполягає на винятках із санкцій, які дозволили б їй й далі оплачувати імпорт нафти й газу з Росії, додає газета.

Нагадаємо, що у 2015 році США і Європа вирішили не відключати Росію від SWIFT, тому що це могло занадто сильно вплинути на їхні власні економіки.

У 2021 році Росія знову почала нарощувати сили біля кордонів з Україною. Нове вторгнення може початися у перші тижні 2022 року, за оцінкою західних розвідок. У зв'язку з цим Захід почав розробляти жорсткі санкції проти Росії, які могли б її стримати від нападу на Україну. За словами міністра закордонних справ Дмитро Кулеба, серед них розглядається й відключення Росії від системи міжнародних міжбанківських платежів SWIFT.

У ЄНП відключення Росії від системи SWIFT порівняли з застосуванням ядерної зброї

Водночас агентство Bloomberg писало, що у США побоюються, що такий крок стане надто сильним ударом по звичайним росіянам. Тому можливою альтернативою, яку розглядають американці та їхні союзники в Євросоюзі, можуть стати обмеження конвертації рублів у долари, євро та фунти. 

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також