Ані Лорак зібралася в Україну з концертами
Ані Лорак зібралася в Україну з концертами
У Харкові обвалилась чотириповерхова офісна будівля
У Харкові обвалилась чотириповерхова офісна будівля
На Львівщині археологи знайшли артефакти часів Римської імперії
На Львівщині археологи знайшли артефакти часів Римської імперії
Українського режисера Лавренчука затримали в Італії через запит Росії про екстрадицію (оновлено)
Українського режисера Лавренчука затримали в Італії через запит Росії про екстрадицію (оновлено)
Депутатка Київради Аліна Михайлова розповіла подробиці новорічного бенкету у президента
Депутатка Київради Аліна Михайлова розповіла подробиці новорічного бенкету у президента
"Ми пообіцяли Грузії та Україні місце за столом НАТО, час виконати обіцянку", – Расмуссен
"Ми пообіцяли Грузії та Україні місце за столом НАТО, час виконати обіцянку", – Расмуссен
Зеленський зупинився в одному готелі з Коломойським у Буковелі, - "Українська правда"
Зеленський зупинився в одному готелі з Коломойським у Буковелі, - "Українська правда"
У Франції виявили заразніший від омікрону варіант ковіду
У Франції виявили заразніший від омікрону варіант ковіду
Медведчук поскаржився, що Швейцарія анулювала його доньці навчальну візу
Медведчук поскаржився, що Швейцарія анулювала його доньці навчальну візу
ГоловнаСвіт

На засідання ради Росія-НАТО обговорять військову активність РФ біля України, - Столтенберг

Середголовних тем - питання, пов’язані з військовою активністю, взаємною транспарентністю та зниженням ризиків. 

На засідання ради Росія-НАТО обговорять військову активність РФ біля України, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Головними темами засідання ради НАТО-Росія 12 січня стане ситуація всередині та навколо України та питання, пов’язані з військовою активністю Росії.

Про це у Twitter повідомив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Я скликав засідання Ради Росія-НАТО на 12 січня, щоб обговорити теми, пов’язані з європейською безпекою, зокрема ситуацію всередині та навколо України та питання, пов’язані з військовою активністю, взаємною транспарентністю та зниженням ризиків. Усі ми зацікавлені у реальному діалозі", - написав Столтенберг.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн-членів Північноатлантичного альянсу проведуть позачергове засідання 7 січня. Головною темою зустрічі стане накопичення Росією військ на окупованих територіях України та біля неї.

Напередодні у НАТО підтвердили заплановані на 12 січня перемовини з Росією. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що будь-який діалог з Росією "повинен вестися на основі взаємності, з урахуванням занепокоєння НАТО щодо дій Росії... і з консультаціями з європейськими партнерами НАТО".

До цього, 10 січня, мають відбутися переговори в форматі Росія-США. Вони проходитимуть у Женеві, участь президентів Володимира Путіна і Джо Байдена не передбачається. На перемовинах, як очікується, піднімуть теми безпекової ситуації довкола України та діяльність НАТО в Європі.

На 13 січня заплановано засідання Постійної ради ОБСЄ, в якій РФ також братиме участь.

Основною темою перемовин мають стати запропоновані Кремлем "гарантії безпеки Європи", які де-факто є вимогою не брати країни Європи, зокрема й Україну, до НАТО.

Альянс загалом і окремо країни-члени відкинули можливість Росії диктувати, кого і куди приймати. Однак США наголошують, що з РФ потрібно вести дипломатичний діалог.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також