На засідання ради Росія-НАТО обговорять військову активність РФ біля України, - Столтенберг

Середголовних тем - питання, пов’язані з військовою активністю, взаємною транспарентністю та зниженням ризиків.

Головними темами засідання ради НАТО-Росія 12 січня стане ситуація всередині та навколо України та питання, пов’язані з військовою активністю Росії.

Про це у Twitter повідомив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Я скликав засідання Ради Росія-НАТО на 12 січня, щоб обговорити теми, пов’язані з європейською безпекою, зокрема ситуацію всередині та навколо України та питання, пов’язані з військовою активністю, взаємною транспарентністю та зниженням ризиків. Усі ми зацікавлені у реальному діалозі", - написав Столтенберг.

I’ve convened #NATO-#Russia Council meeting on Jan 12 to discuss issues related to European security, esp the situation in/around #Ukraine & issues related to mil activities, reciprocal transparency & risk reduction. An agenda for meaningful dialogue in the interest of all of us. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 4, 2022

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн-членів Північноатлантичного альянсу проведуть позачергове засідання 7 січня. Головною темою зустрічі стане накопичення Росією військ на окупованих територіях України та біля неї.

Напередодні у НАТО підтвердили заплановані на 12 січня перемовини з Росією. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що будь-який діалог з Росією "повинен вестися на основі взаємності, з урахуванням занепокоєння НАТО щодо дій Росії... і з консультаціями з європейськими партнерами НАТО".

До цього, 10 січня, мають відбутися переговори в форматі Росія-США. Вони проходитимуть у Женеві, участь президентів Володимира Путіна і Джо Байдена не передбачається. На перемовинах, як очікується, піднімуть теми безпекової ситуації довкола України та діяльність НАТО в Європі.

На 13 січня заплановано засідання Постійної ради ОБСЄ, в якій РФ також братиме участь.

Основною темою перемовин мають стати запропоновані Кремлем "гарантії безпеки Європи", які де-факто є вимогою не брати країни Європи, зокрема й Україну, до НАТО.

Альянс загалом і окремо країни-члени відкинули можливість Росії диктувати, кого і куди приймати. Однак США наголошують, що з РФ потрібно вести дипломатичний діалог.