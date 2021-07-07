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Президента Гаїті вбили

Убивство сталося вночі в президентському палаці.

Президента Гаїті вбили
Фото: EPA/UPG

Президента Гаїті Жовенеля Моїза вбили сьогодні вночі у власному домі, його дружина отримала поранення.

Про це йдеться в повідомленні уряду країни.

"Приблизно о першій ночі з вівторка, 6 липня, на середу, 7 липня, група невстановлених осіб, частина з яких розмовляла іспанською, напала на приватну резиденцію президента республіки і завдала йому смертельне поранення", - йдеться в заяві прем'єр-міністра Гаїті Клода Жозефа.

Очільник уряду засудив "огидний, нелюдський і варварський" злочин, але водночас закликав населення до спокою. Він запевнив, що ситуація з безпекою в країні знаходиться під контролем.

Гаїті - найбідніша країна на Американському континенті, а її президент Моїз в умовах кризи зіткнувся зі значною недовірою зі сторони населення.

На початку 2021 року влада Гаїті заявила про попередження перевороту і замаху на президента. Тожі повідомлялося про затримання 23 осіб, у тому числі суддю Верховного суду та високопоставленого офіцера поліції.

Моїз стверджував, що вони збиралися його вбити.

Він був президентом Гаїті з 2017 року.

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