В Ірані на виборах президента перемагає очільник судової влади країни

Суперники Ібрагіма Раісі вже визнали свою поразку на виборах.

В Ірані на виборах президента перемагає консервативний глава судової влади країни Ібрагім Раісі.

Про це пише Німецька хвиля з посиланням на голову виборчої комісії Джамала Орфа.

За його даними, підраховано вже 28,6 мільйона бюлетенів, і з них за Раісі було віддано понад 17,8 мільйона.

На другому місці - Мохсен Резаї, за якого проголосували 3,3 мільйона виборців.

Право голосу в Ірані мають понад 59 мільйонів осіб, дані про явку ще не були оприлюднені.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Суперники Раісі вже визнали свою поразку на виборах. Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф назвав Ібрагіма Раісі новим обраним президентом країни, з яким відтепер усі повинні працювати.

Раісі є представником консервативного крила іранського політикуму, його вважають близьким до духовного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Нагадаємо, Євросоюз не визнав результати президентських виборів в Сирії, перемогу на яких, згідно з офіційними даними, знову здобув Башар Асад.