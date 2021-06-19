В Ірані на виборах президента перемагає очільник судової влади країни

В Ірані на виборах президента перемагає консервативний глава судової влади країни Ібрагім Раісі.
Про це пише Німецька хвиля з посиланням на голову виборчої комісії Джамала Орфа.
За його даними, підраховано вже 28,6 мільйона бюлетенів, і з них за Раісі було віддано понад 17,8 мільйона.
На другому місці - Мохсен Резаї, за якого проголосували 3,3 мільйона виборців.
Право голосу в Ірані мають понад 59 мільйонів осіб, дані про явку ще не були оприлюднені.
Суперники Раісі вже визнали свою поразку на виборах. Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф назвав Ібрагіма Раісі новим обраним президентом країни, з яким відтепер усі повинні працювати.
Раісі є представником консервативного крила іранського політикуму, його вважають близьким до духовного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.
Нагадаємо, Євросоюз не визнав результати президентських виборів в Сирії, перемогу на яких, згідно з офіційними даними, знову здобув Башар Асад.