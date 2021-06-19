У Ботсвані знайшли один з найбільших в історії алмазів
У Ботсвані знайшли один з найбільших в історії алмазів
США заморозили військову допомогу для України на $100 млн, - Politico
США заморозили військову допомогу для України на $100 млн, - Politico
"Схеми" дізналися про таємний візит Новинського до Офісу президента
"Схеми" дізналися про таємний візит Новинського до Офісу президента
Фукс прокоментував запровадження РНБО санкцій проти нього
Фукс прокоментував запровадження РНБО санкцій проти нього
РНБО ввела санкції проти бізнесменів Павла Фукса і Дмитра Фірташа
РНБО ввела санкції проти бізнесменів Павла Фукса і Дмитра Фірташа
Що пропонує урядовий законопроєкт №5600 і чому це погано для економіки
Що пропонує урядовий законопроєкт №5600 і чому це погано для економіки
Жінки масово судяться з Pornhub через опубліковані з ними відео
Жінки масово судяться з Pornhub через опубліковані з ними відео
Через рясні зливи затопило Ялту, мешканців просять не виходити з дому
Через рясні зливи затопило Ялту, мешканців просять не виходити з дому
У Великобританії зафіксовано рекордну кількість нових хворих на COVID-19
У Великобританії зафіксовано рекордну кількість нових хворих на COVID-19
ГоловнаСвіт

В Ірані на виборах президента перемагає очільник судової влади країни

Суперники Ібрагіма Раісі вже визнали свою поразку на виборах.

В Ірані на виборах президента перемагає очільник судової влади країни
Ібрагім Раісі
Фото: ЕРА/UPG

В Ірані на виборах президента перемагає консервативний глава судової влади країни Ібрагім Раісі.

Про це пише Німецька хвиля з посиланням на голову виборчої комісії Джамала Орфа.

За його даними, підраховано вже 28,6 мільйона бюлетенів, і з них за Раісі було віддано понад 17,8 мільйона.

На другому місці - Мохсен Резаї, за якого проголосували 3,3 мільйона виборців.

Право голосу в Ірані мають понад 59 мільйонів осіб, дані про явку ще не були оприлюднені.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Суперники Раісі вже визнали свою поразку на виборах. Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф назвав Ібрагіма Раісі новим обраним президентом країни, з яким відтепер усі повинні працювати. 

Раісі є представником консервативного крила іранського політикуму, його вважають близьким до духовного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Нагадаємо, Євросоюз не визнав результати президентських виборів в Сирії, перемогу на яких, згідно з офіційними даними, знову здобув Башар Асад.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також