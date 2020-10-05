Посол Ки-чан Квон: «Для корейских компаний восточная часть Украины – очень рискованная территория»

Южная Корея вот уже как 80 лет находится в состоянии войны со своим северным соседом , её столица, Сеул, размещается на расстоянии артиллерийского удара. Вот почему LB.ua было интересно поговорить с Ки-чан Квоном также о стратегиях развития во время военного противостояния, о южнокорейском плане реинтеграции территорий. Мы, конечно же, спросили о том, отчего Республика всегда воздерживается от поддержки украинских резолюций в ООН относительно Крыма, а также о том, почему крымские студенты после оккупации полуострова едут учиться на территорию Республики.

Мы спросили у господина Ки-чан Квона, почему товарооборот с Украиной упал с $2 млрд к чуть более, чем $800 млн , отчего Южная Корея инвестирует в Россию на сумму в $20 млрд, а в Украину – $200 млн, в чём причина того, что в РФ, в странах Восточной Европы (Венгрии, Польше) стоят южнокорейские заводы (Samsung, LG, Hyundai, KIA), а украинский максимум – зерновой терминал в николаевском порту. LB.ua спросил у посла, возможно ли улучшить ситуацию и сохраняется ли ещё для Киева экономическое окно возможностей.

Впрочем, отношения наших государств выходят далеко за рамки важного, но всё же точечного голосования в ВТО. Украине стоит знать об опыте Южной Кореи как в экономической, так и в социальной сферах.

LB.ua встретился с послом Республики Корея Ки-чан Квоном накануне выборов нового главы Всемирной торговой организации . Один из возможных претендентов – представитель Кореи и для Сеула позиция Киева здесь предельно важна.

В то же время, если вы взгляните на товарооборот, уровень инвестиций и экономического сотрудничества между нашими двумя странами, то поймёте, что Украина ныне не в приоритете. И причина здесь не в Сеуле, который ныне инвестирует по всей Восточной Европе, а в Киеве, который из-за своей недальновидной внешней политики, отсутствия стратегии на азиатском направлении, негибкой коррумпированной системы фактически закрывает двери для южнокорейских инвесторов.

Так, даже в эпоху коронавируса Корея показывает потрясающие результаты. За весь период пандемии в стране заразилось чуть более 24 тыс. людей, а вылечилось практически 22 тыс. при совершенно малом количестве жертв – 422 летальных случая. Среди медиков число заболевших – менее 1%, при этом не зафиксировано ни одной смерти среди медработников. Ныне Южная Корея находится на завершающей стадии разработки вакцины от COVID-19, а также изготовляет на базе антител лекарство от этой инфекции. Мы много говорили с господином послом об успешной стратегии на этом направлении и, конечно же, спросили, может ли надеяться Украина на поставку вакцины.

Республика Корея – 12 экономика мира, участница «Большой двадцатки» и одна из наиболее технологичных стран не только Азии, но и всего земного шара. К сожалению, для Украины восточноазиатское государство до сих пор остается на периферии отношений, невзирая на небывалые темпы экономического роста, высокий уровень промышленности, высококачественную медицину и колоссальные инвестиционные возможности.

«Рецепт нашего успеха – массовое тестирование, отслеживание контактов и медицинские центры на базе крупных компаний»

Мир накрыла вторая волна коронавируса. Самые сильные, богатые страны – США, Германия, Франция и прочие – не справляются с потоком заражённых и умирающих. А Республике Корее уже удалось погасить вторую волну COVID-19. Как ваша страна смогла этого достичь?

В августе 2020 года произошла новая вспышка коронавируса в результате большого собрания в одной из крупных христианских церквей и консервативных общественных организаций в центре Сеула. С тех пор количество инфицированных составляло от 400 до 500 человек в день. Это немного по сравнению со статистикой в некоторых европейских странах, но корейцы были сильно обеспокоены из-за очередной вспышки COVID-19.

В следствии наше правительство приняло достаточно жесткие карантинные меры, например, наложило ограничения на часы работы ресторанов. Кроме того, оно ввело более строгое социальное дистанцирование. В результате количество случаев заражения Сovid-19 сократилось до менее 100 человек в день. И только после этого наше правительство ослабило карантинные меры.

Фото: EPA/UPG Богослужение в церкви, Сеул, 20 сентября 2020

Южная Корея не находилась на карантине. Были закрыты только учебные заведения. При этом даже нынешние показатели – 100 заболевших в день – выглядят просто невероятно в сравнении со статистикой западных стран. А ваши «жёсткие меры» нельзя поставить ни в какое сравнение с теми правилами, которые принимаются в Европе или в Северной Америке. В чём секрет успеха особого пути Кореи?

С самого начала наше правительство не закрывало никаких коммерческих объектов, таких как магазины, рестораны, кинотеатры, что действительно существенно отличается от практики многих европейских городов.

Если мы посмотрим на общую картину успеха Южной Кореи в борьбе с COVID-19, то здесь, вероятно, выделим три основных элемента. Во-первых, это массовое тестирование с самого начала пандемии. Южная Корея и, например, США столкнулись с первой вспышкой COVID-19 в январе 2020 года. Сейчас Соединённые Штаты по-прежнему страдают из-за большого количества инфицированных в день. Недавно в новостях я слышал, что количество подтвержденных случаев в день составляет 29 тыс. человек. Сегодня я посмотрел обновленную статистику по нашей стране: вчера в Южной Корее было подтверждено только 77 новых случаев заражения COVID-19.

Второй элемент успеха – активное отслеживание контактов при помощи систем видеонаблюдения и GPS-данных мобильных телефонов. А третья составляющая – эффективное лечение.

Фото: Макс Трєбухов

А что подразумевает «активное отслеживание контактов»?

Всё просто. Когда корейские власти обнаруживают пациента с коронавирусом в, допустим, кафетерии A, с помощью системы видеонаблюдения или данных GPS о местоположении мобильного телефона или телефонных записей, они могут выяснить, кто контактировал с инфицированным человеком и заставить их прийти и пройти тестирование бесплатно. Когда же есть только подозрение на заражение COVID-19, все, в том числе иностранцы, могут пройти бесплатное тестирование. Таким образом, корейский подход в некотором роде уникален.

Многие европейские страны не могли пойти по этому пути из-за опасений, касающихся конфиденциальности. Но в Южной Корее, которая пять лет назад уже пострадала от вспышки вируса MERS, правительство приняло закон, в соответствии с которым, не нанося серьезного ущерба частной жизни людей, можно отслеживать их контакты. Власти публично не разглашают имена инфицированных.

Например, когда в городе Бунданг был выявлен один инфицированный человек, ее называли пациентом Бунданг 32, не раскрывая адреса и имени. Так мы могли найти, какие места она посещала и с кем могла контактировать. Таким образом, с помощью рассылки сообщений на мобильные телефоны мы можем оповестить людей, и они смогут узнать, были ли они в то же время в том же месте, и пройти тестирование.

Правительства некоторых стран пошли по корейскому пути. Французские власти приняли аналогичный закон; Италия также следует этому подходу. Поэтому им ныне удалось снизить количество инфицированных.

Фото: EPA/UPG

Каждая государственная система здравоохранения в мире столкнулась с нехваткой койка-мест в госпиталях. Думаю, Южная Корея не исключение. Как же вы справлялись с преодолением пандемии при такой густой плотности населения (517 человек на квадратный километр, 13-й показатель в мире, – LB.ua)?

Вы правы: инфицированные нуждаются в лечении, но количество коек в больницах ограничено. Люди с серьезными симптомами коронавируса могут обращаться в больницы. А больные с легкими симптомами правительство отправляет на лечение в медицинские центры с дневным стационаром. Это, например, учебные центры, принадлежащие крупным компаниям, таким как LG, Samsung. Власти Республики получили от этих компаний разрешение на временное использование таких учреждений для лечения данной категории пациентов.

Кроме того, зрелость гражданского самосознания корейцев также сыграла важную роль в этом успехе. Корейский народ очень строго следовал инструкциям правительства относительно ношения масок и социального дистанцирования. Люди понимают, что мы должны носить маски, чтобы предотвратить заражение, даже без настойчивой поддержки со стороны корейского правительства.

К этому мы пришли на собственном опыте. Еще до COVID-19, в 2015 году произошла вспышка MERS в странах Ближнего Востока. Также у нас в воздухе присутствует желтая пыль. Поэтому у людей выработалась привычка носить маски, когда они нужны. Когда в Китае началась вспышка коронавируса, корейцы стали очень скрупулезно носить маски. Я думаю, что это одна из веских причин успеха корейского народа.

Фото: EPA/UPG

Кто оплачивает лечение в медицинских центрах с дневным стационаром – бизнес или государство?

Нет, бизнес не оплачивает работу центров. Это слишком тяжкое бремя для него. Правительство Кореи оплачивает лечение и эксплуатацию учреждений.

Обычным корейцам, которые сидят дома на самоизоляции и не работают, государство тоже платит?

Нет, обычные люди, если они инфицированы, не могут оставаться дома, так как они могут заразить членов своей семьи. В этом, кстати, заключается отличие Украины от Южной Кореи. Украинцы с легкими симптомами должны оставаться дома, но при этом высока вероятность того, что они могут заразить свои семьи. Именно по этой причине корейское правительство изолировало таких пациентов в других медицинских центрах со стационаром, принадлежащих компаниям. Если люди потеряли работу и вынуждены оставаться дома, государство предоставляет пособия по безработице. Правительство также выплачивает пособие людям с низкими доходами.

Самая уязвимая категория зачастую – это медработники. А в Республике заболел всего лишь 1% от общего числа медперсонала, и никто не умер. В чём секрет?

Защита медицинского персонала также важна в борьбе с COVID-19. В противном случае обычные пациенты с другими заболеваниями могут оказаться уязвимыми. В больницах действуют очень строгие карантинные меры, и, когда медицинский персонал должен лечить пациентов с COVID-19, они обязаны носить индивидуальный защитный костюм (белая защитная верхняя одежда, закрывающая все тело, перчатки, очки и прочее, – LB.ua), которые предотвращают заражение. Это правило неукоснительно соблюдается.

Фото: EPA/UPG

«Если южнокорейские компании начнут производство вакцины, они смогут продавать ее в Украину»

Почему вы решили не закрывать собственную экономику?

Наше правительство уверено в своих силах в борьбе с этой болезнью. Крме того, наши власти должны защищать и корейскую экономику, промышленность. Сразу после вспышки COVID-19 в Китае корейское правительство пришло к выводу, что нам следует заранее подготовить множество комплектов для тестирования. Поэтому было проведено экстренное совещание с корейскими фармацевтическими компаниями, на котором прозвучал призыв: как можно скорее разработать и выпустить наборы для тестирования. В результате, когда в Корее разразилась пандемия, мы могли тестировать почти 20 тыс. человек в день. Ни одна страна в мире не могла обследовать такое количество людей на начальной стадии этой пандемии.

А агрессивное отслеживание контактов помогает выявить источники инфекции и побудить людей пройти тестирование. Такое отслеживание контактов – действительно ключевой элемент корейского успеха.

Правильно ли я понимаю: ваше правительство посчитало, что остановка экономики вам обойдётся дороже, нежели борьба с коронавирусом?

Если вы изолируете всю страну или даже отдельные города, это сильно навредит местной экономике. Поэтому наше правительство приняло решение этого не делать. На карту поставлены средства к существованию простых людей.

Фото: Макс Трєбухов

Считаете ли вы, что правительство Украины и других европейских стран совершило ошибку, не подготовившись к противодействию возможной пандемии и не учтя, допустим, южнокорейский предыдущий опыт в борьбе со схожими вирусами?

Очень важно, чтобы люди носили маски. Однако ситуация во всех странах разная. Южная Корея смогла отслеживать контакты инфицированных, потому что в нашей стране 95% человек владеют смартфонами и поэтому могут использовать Интернет и получать сообщения от властей о местах, которые посещали зараженные коронавирусом. Это стало возможным благодаря IT-технологиям. Но если страна плохо оснащена новейшими технологиями, следовать корейскому пути непросто. Я считаю, что каждое правительство должно принимать решения, исходя из ситуации в своей стране.

Власти Южной Кореи сообщили, что в конце сентября начнется массовое производство препаратов для лечения от Covid-19 антителами. Лекарство от вируса уже поступило в аптеки? Будет ли оно отдаваться на экспорт?

Я слышал, что корейские компании собираются начать производство в сентябре еще до завершения клинических испытаний, чтобы сэкономить время. Но обычная процедура такова: они должны завершить клинические испытания, затем корейское правительство должно дать разрешение, если результат заключительного этапа испытаний окажется успешным. Возможно, если компании получат одобрение от пациентов, которые болеют коронавирусом, они смогут предоставить им это лекарство до получения разрешения от правительства. Во всём остальном необходимо подождать.

Официальный Сеул ныне находится на завершающей стадии по разработке вакцины от коронавируса. Скажите, когда она поступит в массовое производство?

Вероятно, лекарство от этой болезни может выйти на рынок до конца нынешнего года. Но для производства вакцины потребуется время. Разработано два или три вида вакцины. В случае Южной Кореи, мы думаем, что в следующем году мы сможем выпустить вакцину.

Фото: EPA/UPG Исследования коронавируса в лаборатории в Кванджу, Южная Корея, 4 октября 2020

В первой или во второй половине года?

Сложно сказать. Некоторые думают, что это может быть первая половина следующего года. Другие говорят, что это должна быть вторая половина, чтобы гарантировать эффективность и безопасность вакцины. Сейчас корейская вакцина должна пройти второй и третий этап клинических испытаний.

Будет ли этот препарат поставляться за рубеж и планируются ли поставки в Украину?

Если южнокорейские компании начнут производство вакцины, они смогут продавать ее в другие страны, в том числе и в Украину. Но сейчас сложно сказать. В любом случае, сначала будет выпущено лекарство от болезни.

Может ли Украина надеяться, что получит какое-то количество вакцины в качестве гуманитарной помощи?

Такая вероятность есть, но вакцина все еще не разработана. Так что пока рано говорить. В апреле состоялся телефонный разговор президента Владимира Зеленского с президентом Мун Чже Ином, в результате чего корейское правительство предоставило гуманитарную помощь Украине для лечения COVID-19 на сумму около 700 тысяч долларов США. Наборы для тестирования на сумму 300 тысяч долларов США были предоставлены в качестве двусторонней прямой гуманитарной помощи, а также еще 400 тысяч долларов США были переведены на счет Управления по координации гуманитарных вопросов ООН, чтобы оно могло оказывать гуманитарную помощь людям в Украине.

Фото: koreabiomed.com Корейские наборы DiaPlexQTM NovelCoronavirus для тестирования на коронавирус

Как вы уже обозначили: Корея выделила Украине $700 тыс. на борьбу с коронавирусом. Вы осуществляете контроль за этими средствами, отслеживаете, на что они были израсходованы, смотрите за тем, куда были отправлены наборы для тестирования?

Да, наше правительство передало Министерству здравоохранения Украины коробки с тестовыми наборами на сумму $300 тыс. Теперь это дело Министерства, как распределить их по больницам Украины. Мы не хотим здесь заниматься микроменеджментом. Координационному агентству ООН по гуманитарным вопросам, которое получило деньги, тоже самому решать, как ими распорядиться. Они будут использовать деньги, когда скоординируют свою деятельность.

У ООН есть своя система проверки. Если УКГВ не использует деньги надлежащим образом, существует инспекционный орган Организации, – такой же, как в Корее инспекционное агентство для проверки правительства – который будет расследовать и контролировать его деятельность. Мы доверяем агентствам ООН. Мы считаем, что УКГВ ООН использует деньги там, где они нужны.

«Если бы Украина не пережила политический и экономический кризис, наш товарооборот составлял бы сейчас более $3 млрд»

Давайте поговорим об экономических взаимоотношениях наших двух стран. Открываю статистику: товарооборот между Украиной и Республикой Корея в 2014 году составил около $2 млрд, а в 2015 году – чуть более $600 млн. В прошлом году он едва превысил отметку в $700 млн. В чем причина столь значительного падения?

Да, шесть – семь лет назад объем нашей торговли составлял около $2 млрд, и это было неплохо. Из-за Революции достоинства и вторжения России на восток Украины в 2014 и 2015 годах, украинская экономика сильно пострадала, и темп роста составил почти минус 20%. Соответственно, объем торговли Южной Кореи с Украиной снизился. В прошлом году, когда я просмотрел статистику, он составил около 830 млн. Это всё ещё мало.

Фото: Макс Трєбухов

Однако хорошая новость заключается в том, что, как я слышал от директора KOTRA (Корейского агентства по продвижению торговли, которое находится в Киеве, – LB.ua), несмотря на пандемию, объем торговли остается почти таким же, как и в прошлом году. Так что я считаю это хорошим знаком. И в целом с 2016 по 2019 год украинская экономика показывала положительный стабильный рост где-то от 2,5% до 3,5% в год. Это хороший сигнал.

В то же время товарооборот между Россией и Южной Кореей составляет около $25 млрд. Почему, невзирая на санкции, на поддержку со стороны РФ режима в КНРД, на более выгодное географическое расположение Украины, ваша республика в ключевые партнеры записывает Россию?

Еще 20 или 30 лет назад многие корейские компании пришли в Россию, чтобы начать свой бизнес. В Санкт-Петербурге есть корейская автомобильная компания Hyundai, выпускающая свои автомобили. В России имеется также много корейских компаний, которые открыли свои заводы по производству электронных товаров. Вот почему объем торговли Кореи с Россией постоянно увеличивается. Отсюда такие большие показатели товарооборота. Думаю, если бы Украина не пережила политический и экономический кризис, наш товарооборот составлял бы сейчас более $3 млрд.

Если Украина пойдёт по пути других восточноевропейских стран и откроет ворота для вашей продукции, станет базовой точкой для продвижения ваших товаров, можно ли ожидать, что наша статистика изменится в положительном направлении?

Южнокорейские компании много инвестируют в другие европейские страны, например, в Венгрию. В прошлом году Корея стала инвестором номер один в Венгрии, более крупным, чем Германия. Корейская компания Samsung SDI открыла завод по производству аккумуляторов для электромобилей, и это –огромный проект. В Венгрии работает более 90 корейских компаний. Между тем в Украине – всего-навсего десять. И ежегодно 200 тысяч корейцев посещают Венгрию в качестве туристов. Если отбросить элемент туризма, Венгрия – прежде всего член ЕС и близка к Западной Европе, поэтому корейские компании думают, что это хорошее место для экспорта аккумуляторов электромобилей в западные страны.

Но я считаю, что Украина имеет огромный потенциал. Здесь не может быть пессимизма. Южная Корея является шестой страной-экспортером в мире. И у вас большой экономический потенциал. Все страны сейчас страдают от COVID-19, и когда пандемия закончится, а Украина продолжит принимать правильные решения, чтобы открыть свою экономику для иностранных инвестиций и предоставить льготы для инвесторов и продолжит бороться с коррупцией в экономике и юридических органах, я думаю, что через пять или десять лет в наших экономических отношениях произойдут большие изменения.

Фото: lanterv.hu

Вы думаете, у нас есть эти пять – десять лет в столь быстроразвивающемся, конкурентном мире?

Страны являются постоянными субъектами. Мы не можем ожидать значительных изменений через шесть месяцев или через год, но пять – десять лет – это то время, которое может внести изменения. Чтобы достичь изменений, важно продолжать правильную политику.

Когда корейские или иные иностранные компании ищут направление для инвестиций, они не смотрят только на Украину, сравнивая Львовскую область, Одессу или Киев, они думают, должна ли это быть Украина, Польша или Беларусь. Пока Украина не была очень привлекательным рынком для иностранных компаний. Но это может измениться. Этот процесс займет некоторое время.

Ваше правительство должно продолжать борьбу с коррупцией в целом, с коррупцией в юридических органах, в частности, и продолжать защищать право интеллектуальной собственности и прочее. Конфликт с Россией не настолько важен, чтобы остановить иностранных инвесторов.

Общие южнокорейские инвестиции в Украину равны чуть более $200 млн, а в ту же Россию $20 млрд. В нашей стране вас интересует сырье, а в РФ вы строите заводы, инвестируете в разработку газовых месторождений и в развитие Дальнего Востока. Почему Украина у вас не вызывает такого же интереса? Почему она у вас вообще его не вызывает?

В основном это связано с размером экономики и рынка. Как только вы открываете завод, если уже существует большой рынок, компании, как правило, вкладывают туда деньги. В 2011 или 2012 годах Украина получала прямые иностранные инвестиции ежегодно на сумму около $8 млрд, однако в 2018-м эта цифра составила $1,5 млрд. Произошло сокращение общих прямых иностранных инвестиций. И случилось это потому, что Украина с 2014 года страдала от экономических и политических потрясений. Они –главная причина. К тому же Украина не смогла полностью восстановить свою экономику. Но у вашей страны есть огромный потенциал. У вас перспективная сфера IT, хорошие природные ресурсы, сильный сельскохозяйственный сектор.

В Украине есть хорошие места для инвестиций. Корейская компания POSCO International построила зерновой терминал, вложив $6,5 млн, и он успешно работает. Другая крупная корейская компания GS Construction построила солнечную электростанцию в Мукачево, Закарпатье. В Украине много перспективных мест для инвестиций, но, когда корейские компании вкладывают деньги, они делают это очень скрупулезно. Они рассматривают не только причины для инвестирования в Украину, но и сравнивают вашу страну с Румынией, Польшей, Венгрией. Так что Украина должна стать более привлекательным местом для иностранных инвесторов.

Фото: elevatorist.com/ Открытие зернового терминала Posco International и Orexim Group в Николаеве

Что конкретно мешает корейским бизнесменам открыть массовые производства, свои заводы в Украине?

На мой взгляд, самая большая проблема заключается в сокращении украинского рынка с 2014 года. Украинская экономика не полностью восстановила свои довоенные силы. Если украинская экономика будет стабильно расти, все больше корейских компаний придут в Украину, чтобы инвестировать и вести здесь торговлю.

Вы сказали, что Украине необходимо побороть коррупцию. Однако последняя – главная болезнь всех постсоветских стран. Она есть в Украине, и она есть в России (даже в больших масштабах). Как же получилось, что в РФ запускаются целые производства Hyundai, LG, Samsung, а в Украине нет?

Вы правы, коррупция есть везде. Правительство Кореи боролось с коррупцией 30-40 лет. Теперь корейское общество стало более чистым и прозрачным. Тем не менее, многие страны мира продолжают бороться с этим явлением.

Что касается Украины, то было несколько случаев, когда малые и средние корейские компании подали в суд после того, как их инвестициям нанесли ущерб украинские частные лица или украинские компании. Судебные разбирательства продолжаются уже семь – восемь лет без каких-либо заключений. У крупных компаний из Южной Кореи тоже возникли трудности, и они находятся в процессе судебного разбирательства.

Судя по всему, суду требуется слишком много времени для принятия решения. Для корейских компаний и для иностранных компаний в целом, если суд не может вынести быстрое решение, они не могут продолжать судебный процесс, потому что это стоит денег. Им нужно нанять, например, украинскую юридическую фирму: большие компании могут это себе позволить, но малые и средние не могут продолжать судебное разбирательство, длящееся два – три года, потому что у них недостаточно для этого средств. Вот почему они отказываются от ведения бизнеса в вашей стране.

Раньше в Киеве располагались штаб-квартиры Hyundai и Kia Automotive. Однако, поскольку украинский рынок новых автомобилей сократился примерно до 100 тысяч машин в год, в начале 2019 года им пришлось закрыть свои офисы. Но в Киеве есть филиалы Samsung и Hyundai.

Фото: Макс Трєбухов

«Для Южной Кореи Украина – все еще далекая страна»

Президент Зеленский не раз призывал иностранный бизнес инвестировать в крупные украинские проекты, особенно в прифронтовые территории. Южная Корея готова здесь поучаствовать? Во что конкретно она готова вложиться?

В прошлом году я посетил несколько областей. Безусловно, у каждой из них есть свои преимущества. Сложно сказать, что какой-то отдельный регион является перспективным. Полагаю, что мы должны думать не об областях, а об отраслях.

Например, в Украине сильный аграрный сектор. Но с точки зрения производства сельхозпродукции или выращивания некоторых озимых овощей вы не очень сильны. У вас есть большая территория, и вам не нужно выращивать овощи зимой, но у южнокорейских компаний есть технологии и ноу-хау для этого, они могут помочь. Железнодорожная инфраструктура недостаточно эффективна. Учитывая размеры Украины, ей нужны более быстрые поезда и инфраструктура для высокоскоростных поездов.

Помнится, Украина вела общий с южнокорейской компанией Hyundai проект…

Это был 2011 – 2012 год. Hyundai продал около 90 новых вагонов для украинских поездов. Это был проект на несколько сотен миллионов долларов, финансируемый Korea Eximbank (Экспортно-импортный банк Кореи, – LB.ua). Этот проект был очень успешным. Несколько раз я путешествовал здесь на корейском поезде во время поездок по областям Украины. Это напоминает мне то время, когда я ездил по Корее, потому что это тот же самый поезд, очень современный и очень удобный, производства Hyundai Rotem, дочерней компании Hyundai Group.

Фото: cfts.org.ua

Как думаете, можно ли сейчас возобновить разговор о проектах Hyundai по поставке поездов в Украину?

Похоже, сейчас украинское правительство хочет модернизировать железнодорожную систему. Если бы были предприняты конкретные шаги по улучшению железнодорожной инфраструктуры, корейские компании захотели бы поучаствовать в этом проекте.

Тем не менее, можем ли мы надеяться, что ваша страна будет инвестировать, например, в восточные территории Украины, что ранее просил сделать президент Зеленский?

Для Южной Кореи Украина – все еще далекая страна, хотя постепенно наши два государства начинают узнавать друг друга лучше. Для корейских компаний восточная часть Украины – очень рискованная территория. Возможно, это недостаток информации, но корейские компании не захотели бы рисковать. Украина имеет большую территорию. Однако, если бы была особая причина инвестировать на Донбассе, например, если бы были рудники кобальта или никеля, которые необходимы для производства электрических батарей или ноутбуков, корейские компании могли бы подумать об этом направлении.

Ваше посольство сейчас делает упор более на культурную дипломатию. Можно ли сказать, что это – явный показатель снижения интереса к Украине?

Я не согласен с вашим утверждением о снижении интереса Южной Кореи к Украине. Нет, совсем нет. У Южной Кореи большой интерес к Украине и этому региону. Но только из-за того, что Украина пережила политические и экономические потрясения и трудности, размер украинского рынка сократился. Из-за этого присутствие здесь южнокорейских компаний также уменьшилось. Теперь экономика будет восстанавливаться. Это очень положительный сигнал для обеих стран.

Фото: Макс Трєбухов

Я так рад видеть, что многие украинцы интересуются k-pop (корейская поп-музыка – LB.ua), k-дорамами (корейскими сериалами, – LB.ua). В прошлом году в Украине был показан корейский фильм «Паразиты». В Киеве также есть Корейский образовательный центр. Ежегодно около 800 украинцев регистрируется и бесплатно изучают там корейский язык. Они также могут посещать уроки тхэквондо. А ещё украинцы интересуются корейской едой.

Очень жаль, что из-за COVID-19 посольство Кореи было вынуждено отменить танцевальный фестиваль K-Pop cover dance. В прошлом году в конкурсе участвовало около 80 украинских коллективов. В июне прошлого года наше посольство планировало провести трехдневный фестиваль корейского кино и уже выделило средства, получило одобрение Корейского фонда Korea Foundation. Однако нам пришлось отменить и его тоже. Также мы вынуждены были отменить Кубок Посла по тхэквондо. Очень жаль. Культурная дипломатия играет очень важную роль в повышении осведомленности украинцев о Южной Корее.

Скажите, сколько южнокорейцев живёт, работает, учится в Украине, и наоборот, сколько украинцев живёт, работает и учится в Республике?

В настоящее время в Украине проживает около 600 южнокорейцев. Треть из них – христианские миссионеры и члены их семей. 100 – студенты. Они учатся в украинских вузах. В прошлом году Украину посетили около восьми тыс. корейцев, а Корею – около 12-13 тысяч украинцев. В Южной Корее проживает и работает около 20-30 тысяч украинцев.

Фото: Макс Трєбухов

«Если Украина проголосует за нашего кандидата в ВТО, и она победит, ваша страна сможет получить более широкий доступ к мировым рынкам для своей сельскохозяйственной продукции»

Как вы думаете, почему за 28 лет дипломатических отношений корейцы практически ничего не знают об Украине, а украинцы о Корее?

Надо признать, что Украина не очень известна среди корейцев. Это видно по количеству корейских туристов. Если корейские туристы едут в европейские страны, они обычно посещают Францию, Италию, Хорватию. В наши дни все больше и больше корейцев путешествуют в страны Восточной Европы, такие как Венгрия, Польша и т.д. Однако Украина все еще не является основным туристическим направлением для корейцев. Это можно объяснить несколькими причинами.

Во-первых, Украина географически не близка к Западной Европе. Если вы посмотрите рекламу корейских туристических агентств, вы сможете увидеть семидневные туристические пакеты в страны Северной Европы, такие как Швеция, Финляндия и Норвегия. Другой распространенный туристический пакет – страны Восточной Европы, включающие Польшу и Венгрию, которые, по сравнению с Украиной, ближе к Западной Европе. Я пока не видел таких корейских турпакетов, которые бы включали Украину.

Во-вторых, ваша страна сама по себе очень большая. Основные туристические города, такие как Киев, Львов и Одесса, достаточно отдалены друг от друга. Дорога из Киева до Львова или к Одессе на машине займет около шести часов. Если бы Украина гипотетически попала в турпакет для корейцев по странам Восточной Европы, путешественникам было бы сложно посетить Польшу, Венгрию и Украину за семь дней.

Фото: Макс Трєбухов

Расстояние – единственное препятствие?

Нет. Многие корейцы посещают Германию, Польшу и Румынию, хотя это большие страны, расположенные далеко от Кореи. Пока есть туристические достопримечательности и бизнес, о котором нужно заботиться, люди все равно будут ехать. Мы должны продолжать прилагать усилия для увеличения обмена между Украиной и Кореей посредством культурной дипломатии и экономического сотрудничества.

На данный момент прямых рейсов из Кореи в Украину нет. Корейские коммерческие авиалинии выполняют прямые рейсы только тогда, когда этим конкретным рейсом ежегодно пользуется более 70 тыс. пассажиров. Пока туда и обратно летают всего около 20 тыс. людей. Однако, если этот порог будет достигнут и появится прямой рейс, количество пассажиров, путешествующих туда и обратно между Украиной и Кореей, значительно вырастет.

Назовите три ключевых факта об Украине, которые известны каждому среднестатистическому корейцу.

Когда южнокорейцы думают об Украине, они, скорее всего, вспоминают о Евромайдане и конфликте с Россией. Также о трагедии в Чернобыле. Корея тоже использует ядерную энергию. Всякий раз, когда возникает проблема безопасности, всплывает авария на Чернобыльской АЭС. Многие корейцы также знают, что в Украине очень сильные олимпийские спортсмены и что они хорошо показывают себя в художественной гимнастике. А ещё корейцы считают украинцев красивыми людьми.

Украинская власть, в особенности бывшая, твердила, что невозможно развивать экономику, если у вас – война. Ваша страна официально находится 80 лет в состоянии воны. Ваша столица в 20 км от линии соприкосновения. Она в досягаемости прямого артиллерийского удара. При этом вы – в двадцатке ведущих экономик мира. Так возможно ли экономическое чудо при постоянной войне?

Южнокорейцы жили с постоянной угрозой со стороны Северной Кореи. У КНДР есть ядерное оружие и мощный военный потенциал. Тем не менее, наша Республика имеет в десять раз более мощную экономику и больше населения по сравнению с Северной Кореей, она сумела добиться экономического чуда.

Поэтому экономический рост возможен при постоянной угрозе, такой как Северная Корея. Южная Корея – яркое свидетельство такого роста. Израиль также сумел достичь большого развития как страна в условиях конфликтов с враждебными странами Ближнего Востока.

Конфликт Украины с Россией может в некоторой степени повлиять на экономику, но все же можно добиться экономического роста.

Я считаю, что президент Зеленский поступает правильно. Он всегда подчеркивает важность привлечения прямых иностранных инвестиций и создания лучших условий для них. Следующая проблема, которую необходимо решить – это коррупция. Коррупцию нельзя искоренить в одночасье. Это может занять десять лет или даже больше. Но пока вы идете в правильном направлении, экономика будет расти, объем торговли и инвестиций – увеличиваться.

Фото: Макс Трєбухов

Как думаете, почему Украине за 30 лет не удалось при многих схожих стартовых позициях (при высокой роли сельского хозяйства и акценте на семейный бизнес) добиться корейского результата?

Разница в системах может объяснить разные результаты в Украине и Южной Корее. Корея была капиталистической страной с момента войны 1950-х годов. Многие президенты продвигали идеи экономического роста, и у большинства из них было схожее видение экономического аспекта. Они вложили свою энергию и силы в развитие экономики Южной Кореи. Хотя некоторых президентов можно было считать диктаторами, в то время как другие были сосредоточены больше на демократии, но их внимание к экономическому развитию нашей страны было единогласным.

Экономическое чудо Южной Кореи было совершено не за десять лет. Это результат накопленного за 40 или даже 50 лет экономического роста. Украина долгое время была социалистической страной и должна была пройти через переходный период от социалистического государства к капиталистическому. Даже в этом случае капиталистическое развитие Украины относительно короче.

Еще одно ключевое отличие – промышленная политика. Экономика не растет просто так. С 1960-х по 1990-е годы правительство Южной Кореи осуществляло промышленную политику с целью развития автомобильной и тяжелой промышленности при одновременном продвижении отечественной промышленности. Сейчас южнокорейские компании являются высококонкурентными на мировом рынке в автомобильном секторе и сфере электроники.

Однако 20 – 30 лет назад все было не так. Без промышленной политики государства корейские компании не смогли бы зайти так далеко. В какой-то момент компании стали крупнее и конкурентоспособнее и перестали нуждаться в государственной промышленной политике. Но решающую роль сыграла последняя. Я считаю, что правительству Украины необходимо изучить этот опыт. Точно так же ему следует проводить схожую политику для развития и продвижения своей собственной промышленности.

Фото: EPA/UPG В галерее Samsung Electronics в штаб-квартире Samsung в Сеуле, 30 июля 2020 г.

Война на Донбассе по своей сути местами очень напоминает корейское противостояние. Ныне официальный Киев ищет пути решения вопроса реинтеграции Донбасса. В Южной Корее действует, иногда приостанавливаясь, «Политика Солнечного света». В чём её суть?

В целом «Политика солнечного света» по отношению к Северной Корее проводилась лидерами Прогрессивной партии, а политика конфронтации – лидерами консервативной партии. Правительство Южной Кореи колебалось между этими двумя направлениями политики. Однако споры о том, какая из них более эффективна для того, чтобы заставить Северную Корею отказаться от ядерных бомб, все еще остаются.

Суть «Политики солнечного света» заключается в расширении взаимодействия с Северной Кореей с целью положить конец конфликту и установить мир и процветание путем переговоров.

В переговорах важно понимать, чего хочет противник. В случае с Украиной важно учитывать, каковы мотивы России? Что там думают? Разные ситуации требуют разной тактики. Это непростая задача.

Южная Корея поддерживает все резолюции ООН относительно Донбасса, но воздерживается от голосования по Крыму. Можете объяснить, почему так происходит?

Корейское правительство поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Правительство Кореи в силу необходимости воздержалось при голосовании по Крыму.

Быть может, все дело в том, что вопрос КНДР находится на рассмотрении в Совбезе ООН, где постоянный член – РФ?

Чтобы сформулировать свою позицию по этому вопросу, нашему правительству необходимо рассмотреть различные аспекты резолюции. Я просто хочу сказать, что из-за деликатности этого нюанса наше правительство воздержалось при голосовании.

Фото: Макс Трєбухов

Курсировала информация, что частный южнокорейский университет SAMYUK признает крымские дипломы и принимает на обучение именно студентов из оккупированного Крыма, так ли это?

Насколько нам известно, Университет SAMYUK приостановил договоренности с ВУЗом в Крыму (симферопольским Финансово-экономическим колледжем, – LB.ua) из-за нестабильной ситуации. Поэтому до сих пор Университет не предоставил разрешение на прием студентов из Крыма.

Сейчас представитель Южной Кореи борется за пост главы ВТО. Понятно, что это назначение поможет вашей стране поставлять ваши товары на выгодных тарифных условиях, продвигать свою продукцию на другие рынки. Что получит Украина, если, во-первых, отдаст свой голос за вашего кандидата, и она победит и, во-вторых, если проголосует за неё и она проиграет?

Кандидаты на пост Генерального директора ВТО должны обладать, помимо прочего, опытом в вопросах торговли, а также политическим влиянием. Кандидат также должен быть подходящим человеком для реформы ВТО. Наш кандидат, министр торговли Ю, является наиболее подходящим кандидатом на эту должность.

Если Украина проголосует за нее, и она победит, ваша страна сможет получить более широкий доступ к рынкам для своей сельскохозяйственной продукции в мире, потому что наш кандидат будет изо всех сил стараться возобновить многосторонние торговые переговоры или, по крайней мере, секторальную либерализацию торговли.

Если Украина проголосует за нее и она проиграет, Украина не столкнется с негативными последствиями, но все мы потеряем возможность сильного лидерства, которое госпожа Ю может продемонстрировать для многосторонних торговых переговоров и реформы ВТО.