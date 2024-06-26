Кіберфахівці ГУР атакували інтернет-провайдерів у Криму, — ЗМІ

До масованої кібератаки на низку найбільших інтернет-провайдерів у тимчасово окупваному Криму причетні кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони.
Про пише LIGA.net з посиланням на співрозмовника в Силах безпеки і оборони.
За словами співрозмовника, місцева окупаційна влада попередила мешканців Криму, що найближчим часом можливі перебої з доступом до інтернету. Під удар потрапили відразу низка великих російських провайдерів, які працюють на окупованій території.
Як повідомила так звана заступниця міністра внутрішньої політики, інформації та зв’язку окупаційної адміністрації Юлія Килик, "профілі DDos-атак постійно змінюються, фахівці провайдерів вживають заходів для протидії атакам".
Співрозмовник зазначив, що ураження російських серверів та мережевої інфраструктури відбуваються системно.
- Нещодавно до дня Росії військові кібери зламали сервери сайтів російських компаній, які залучені до ВПК окупантів.
- Також хакери ГУР встановили контроль над держсервером офіційного сайту держдуми Ставропольського краю РФ та розмістили банер, на якому зображено "Красну площу з українськими прапорами та написом "Держитесь, ми вас освободим!".