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Кіберфахівці ГУР атакували інтернет-провайдерів у Криму, — ЗМІ

Під удар потрапили одні з найбільших російських провайдерів, які працюють на окупованій території. 

До масованої кібератаки на низку найбільших інтернет-провайдерів у тимчасово окупваному Криму причетні кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони. 

Про пише LIGA.net з посиланням на співрозмовника в Силах безпеки і оборони.

За словами співрозмовника, місцева окупаційна влада попередила мешканців Криму, що найближчим часом можливі перебої з доступом до інтернету. Під удар потрапили відразу низка великих російських провайдерів, які працюють на окупованій території. 

Фото: Liga.net

Як повідомила так звана заступниця міністра внутрішньої політики, інформації та зв’язку окупаційної адміністрації Юлія Килик, "профілі DDos-атак постійно змінюються, фахівці провайдерів вживають заходів для протидії атакам".

Співрозмовник зазначив, що ураження російських серверів та мережевої інфраструктури відбуваються системно. 

Фото: Liga.net

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