Проникнення штучного інтелекту у сферу азартних розваг

Машинний інтелект все більше впроваджується у наше життя та надає різні можливості. Розглянемо, як можна застосувати цю технологію в гемблінгу та беттінгу.

Сучасні технології з кожним днем відкривають нові можливості як для звичайних людей, так і для гравців. Штучний інтелект з’явився у нашому житті нещодавно, але вже встиг укорінитися у різних аспектах нашого життя. Дедалі більше застосовують цю технологію у казино та ставках та інших віртуальних гральних закладах. Серед легальних компаній використання ШІ стає всепроникним. Як повідомляє гемблінг експерт Мета-казино Андрій Рубан, сучасні технології дозволяють підняти на якісно новий рівень користувацький досвід гри в PinUp казино та Favbet казино, що пропонують клієнтам ліцензійні ігри, слоти та ігрові автомати. Машинне навчання дозволяє персоналізувати пропозиції для кожного гравця, а текстовий генеративний штучний інтелект дає можливість підтримці надавати оперативні відповіді на значну частину стандартних питань. Дані про таке використання технологій раніше з’являлася в інформаційних повідомленнях, що розповсюджуються компаніями в Мережі.

Особливості застосування штучного інтелекту

Машинний інтелект це не просто програмний код – це цілий всесвіт. Дана технологія має можливість самостійно:

Вивчати;

Аналізувати;

Контролювати;

Прогнозувати;

Розвиватися і таке інше.

Тому застосовувати ШІ можна у різних аспектах гемблінгу та беттингу. Варто зазначити, що практично в кожному онлайн казино чи БК є певні правила та норми, що регулюють використання сторонніх програм. Згідно з цими приписами, якщо гравець використовує програмне забезпечення, яке забезпечує нечесну гру, то такий клієнт буде заблокований.Однак використання ШІ не можна віднести до категорії заборонених. Представлені сервіси машинного інтелекту мають вбудований захист, який запобігає використанню технології з незаконною метою: злом облікових даних гравців, отримання секретної інформації казино тощо.

Машинний інтелект є своєрідним мультианалітичним сервісом. Користувачі можуть збирати дані та отримувати важливі поради від ШІ, які потім можна застосовувати в іграх.

Чи можна використовувати ШІ для виграшу

Відразу варто зазначити, що обіграти онлайн-казино в ігрових автоматах чи інших азартних іграх із генератором випадкових чисел не вийде. Такі ігри працюють без контролю операторів і без певних алгоритмів, як багато хто може вважати. Тому передбачити результат не вийде – треба лише сподіватися на своє везіння.

Однак інша справа зі ставками на спорт. У цій сфері гравцям, щоб здобути виграш і бути завжди в плюсі, необхідно проводити ретельні аналітичні аналізи. ШІ дозволяє виконувати ті самі процедури тільки якісніше і швидше.

Наприклад, сервіс ШІ може оцінити точний стан команди, особливості останніх ігор, прогноз погоди, якість покриття ігрового поля та багато інших факторів. Якщо ШІ підключений до інтернету, він може за лічені хвилини зібрати та обробити абсолютно всю картину гри, аж до особистих відносин спортсмена, що також може сказати на грі. Отриманий звіт дозволить зробити більш точну ставку.

Також ШІ можна застосовувати не лише для прогнозу ігрових матчів. Наприклад, його можна використовувати як калькулятор. Адже в процесі ставок гравець виграватиме, програватиме і таке інше. Усі дані потрібно записувати та рахувати. Навіщо це робити самому, якщо можна доручити розумній роботі. ШІ зможе прорахувати різні дані за вказаними алгоритмами та формулами.

Таким чином, застосування ШІ може бути корисним. Звичайно, ця технологія не гарантує постійного виграшу, проте отриману інформацію можна використовувати як основу для подальшого ухвалення правильного рішення.