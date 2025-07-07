​​Російського міністра транспорту та ексголову Курщини, якого вранці звільнили, знайшли застреленим

Ексміністра транспорту Росії Романа Старовойта знайшли мертвим в Одинцово (місто-супутник Москви). Попередньо відомо, що він застрелився

Про це повідомляють російські ЗМІ, а також інформацію підтвердив Слідком РФ.

"Сьогодні в Одинцовському міському окрузі в особистому автомобілі виявлено тіло колишнього міністра транспорту РФ Романа Володимировича Старовойта з вогнепальним пораненням. Слідчі органи ДСУ СК Росії по Московській області працюють на місці, встановлюються обставини. Основна версія – самогубство", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні вранці президент РФ Владімір Путін звільнив Старовойта з посади голови Мінтрансу. До травня 2024 року він також був губернатором Курської області та відповідав за будівництво укріплень на кордоні. У вересні 2024 року Збройні Сили України за один день прорвали їх і просунулися на 35 км углиб Росії.

За даними Телеграм-каналу Mash, Старовойт застрелився з нагородної зброї, отриманої від керівництва МВС у 2023 році. Мова йде про пістолет Макарова.

Раніше ЗМІ також повідомляли про транспортний колапс в аеропортах Росії, що почався в ніч на 5 липня через нібито атаки українських безпілотників. Він призвів до затримки майже двох тисяч рейсів.