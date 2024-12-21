Олександр Усик – Тайсон Ф’юрі 2. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні вночі, 22 грудня, орієнтовно о першій годині ночі відбудеться другий бій між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф’юрі.

20:30. У цьому поєдинку Усику точно не буде легше, ніж під час першої зустрічі! Тайсон від'їв "пузо" та показав 127,4 кг на вагах. Сашко водночас важить 102,5 кг – рекордна вага у кар'єрі!

20:15. До вашої уваги оголошення переможця бою Лапін – Колін! Вітаємо Даніеля з одинадцятою (!) перемогою у професійному боксі та бажаємо не знижувати обертів.

Ukraine 2-0 so far in the card 🇺🇦



Daniel Lapin defeats Dylan Colin via UD and moves to 11-0 🔥#Usyk2Fury | #RiyadhSeason

Live NOW on DAZN: Click link in bio to buy | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/RJxniSbOh8 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 21, 2024

20:10. А ви знаєте, що головний бій вечора сьогодні також судитиме штучний інтелект? Так-так! Сьогодні, окрім трьох основних суддів, за поєдинком українця і британця слідкуватиме спеціальний рефері, який НЕ ВПЛИВАТИМЕ на результат, але стане першим в історії штучним інтелектом, який судитиме боксерський бій!

20:06. ТАААААААК!!! Лапін здобув перемогу у своєму бою одноголосним рішенням суддів. Гарна тенденція!

20:02. Подивіться, на якому красивому ринзі сьогодні боксують і боксуватимуть наші козаки! Любо глянути, панове!

The eyes of the world are on Riyadh today 👀#Usyk2Fury | #RiyadhSeason

Live NOW on DAZN: Click link in bio to buy | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/ikZ2YZF3sq — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 21, 2024

20:00. Лапін і Колін розпочали останній 10 раунд свого протистояння. Головне не зловити "лакіпанч" від суперника!

19:52. Прямо зараз свій бій проводить Даніель Лапін! Після завершення восьмого раунду наш козак лідирує за очками! Давай, чоловіче, друга перемога конче потрібна сьогодні!

19:51. Хочете глянути, як відреагував наш Андрій на позитивний для себе (і для нас) результат поєдинку? Ловіть!

Now 14-0 🇺🇦



Andrii Novytskyi gets the W over Edgar Ramirez via unanimous decision 👊#Usyk2Fury | #RiyadhSeason

Live NOW on DAZN: Click link in bio to buy | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/rrEv0mzMO0 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 21, 2024

19:50. Маємо першу перемогу українців!!! Андрій Новицький одностайним рішенням суддів здолав Едгара Раміреса – двічі по 102:90, 98:92. Вітаємо нашого боксера!

Andrii Novytskyi beats Edgar Ramirez on points 🥊



A unanimous decision for the Ukrainian 👊#UsykFury2 x #RiyadhSeason | Tonight | Live on Sky Sports Box Office pic.twitter.com/G1RbBJz3Iy — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) December 21, 2024

19:45. Шановні, сьогодні, окрім Олександра Усика, на рингу в Ер-Ріяді також з'являться одразу троє українців! Тому ми рекомендуємо залишатися з нами одразу!

Сергій Богачук (Україна, 24-2, 23 КО) – Ішмаель Девіс (Велика Британія, (13-1, 6 КО)

Даніель Лапін (Україна, 9-0, 3 КО) – Ділан Колін (Франція, 14-0, 4 КО)

Андрій Новицький (Україна, 13-0, 10 КО) – Едгар Рамірес (Мексика, 10-1-1, 4 КО)

Мозес Ітаума (Велика Британія, 10-0, 8 КО) – Демсі Маккін (Австралія, 22-1, 14 КО)

Джонні Фішер (Велика Британія, 12-0, 11 КО) – Девід Аллен (Велика Британія, 23-6-2, 18 КО)

Пітер Макгрейл (Велика Британія, 10-1, 6 КО) – Ріс Едвардс (Велика Британія, 16-0, 4 КО)

Айзек Лоу (Велика Британія, 25-2-3, 8 КО) – Лі Макгрегор (Шотландія, 14-1-1, 11 КО)

Мохаммед Алакель (Саудівська Аравія, 1-0, 0 КО) – Джошуа Окампо (Колумбія, 8-33-5, 6 КО)

Вітаємо, друзі! Сьогодні ми з вами дізнаємося, хто переможе у другому поєдинку між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі!

IT'S FINALLY FIGHT DAY 🏆



THE BIGGEST REMATCH IN BOXING IS UPON US. pic.twitter.com/110GTYudRz — Top Rank Boxing (@trboxing) December 21, 2024

Вечір боксу, в рамках якого розіграють одразу три пояси у суперважкій вазі, пройде в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія! Головний бій вечора між Усиком і Ф'юрі розпочнеться орієнтовно о першій годині ночі 22 грудня.

В Україні прямо трансляцію бою можна переглянути на платформі Megogo. Бій транслюватимуть за принципом PPV (Pay-Per-View).