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Олександр Усик – Тайсон Ф’юрі 2. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні вночі, 22 грудня, орієнтовно о першій годині ночі відбудеться другий бій між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф’юрі.

Олександр Усик – Тайсон Ф’юрі 2. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фото: EPA/UPG

20:30. У цьому поєдинку Усику точно не буде легше, ніж під час першої зустрічі! Тайсон від'їв "пузо" та показав 127,4 кг на вагах. Сашко водночас важить 102,5 кг – рекордна вага у кар'єрі!  

20:15. До вашої уваги оголошення переможця бою Лапін – Колін! Вітаємо Даніеля з одинадцятою (!) перемогою у професійному боксі та бажаємо не знижувати обертів.

20:10. А ви знаєте, що головний бій вечора сьогодні також судитиме штучний інтелект? Так-так! Сьогодні, окрім трьох основних суддів, за поєдинком українця і британця слідкуватиме спеціальний рефері, який НЕ ВПЛИВАТИМЕ на результат, але стане першим в історії штучним інтелектом, який судитиме боксерський бій!

20:06. ТАААААААК!!! Лапін здобув перемогу у своєму бою одноголосним рішенням суддів. Гарна тенденція!

20:02. Подивіться, на якому красивому ринзі сьогодні боксують і боксуватимуть наші козаки! Любо глянути, панове!

20:00. Лапін і Колін розпочали останній 10 раунд свого протистояння. Головне не зловити "лакіпанч" від суперника!

19:52. Прямо зараз свій бій проводить Даніель Лапін! Після завершення восьмого раунду наш козак лідирує за очками! Давай, чоловіче, друга перемога конче потрібна сьогодні!

19:51. Хочете глянути, як відреагував наш Андрій на позитивний для себе (і для нас) результат поєдинку? Ловіть!

19:50. Маємо першу перемогу українців!!! Андрій Новицький одностайним рішенням суддів здолав Едгара Раміреса – двічі по 102:90, 98:92. Вітаємо нашого боксера! 

19:45. Шановні, сьогодні, окрім Олександра Усика, на рингу в Ер-Ріяді також з'являться одразу троє українців! Тому ми рекомендуємо залишатися з нами одразу! 

Сергій Богачук (Україна, 24-2, 23 КО) – Ішмаель Девіс (Велика Британія, (13-1, 6 КО)

Даніель Лапін (Україна, 9-0, 3 КО) – Ділан Колін (Франція, 14-0, 4 КО)

Андрій Новицький (Україна, 13-0, 10 КО) – Едгар Рамірес (Мексика, 10-1-1, 4 КО)

Мозес Ітаума (Велика Британія, 10-0, 8 КО) – Демсі Маккін (Австралія, 22-1, 14 КО)

Джонні Фішер (Велика Британія, 12-0, 11 КО) – Девід Аллен (Велика Британія, 23-6-2, 18 КО)

Пітер Макгрейл (Велика Британія, 10-1, 6 КО) – Ріс Едвардс (Велика Британія, 16-0, 4 КО)

Айзек Лоу (Велика Британія, 25-2-3, 8 КО) – Лі Макгрегор (Шотландія, 14-1-1, 11 КО)

Мохаммед Алакель (Саудівська Аравія, 1-0, 0 КО) – Джошуа Окампо (Колумбія, 8-33-5, 6 КО)

Вітаємо, друзі! Сьогодні ми з вами дізнаємося, хто переможе у другому поєдинку між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі!

Вечір боксу, в рамках якого розіграють одразу три пояси у суперважкій вазі, пройде в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія! Головний бій вечора між Усиком і Ф'юрі розпочнеться орієнтовно о першій годині ночі 22 грудня.

В Україні прямо трансляцію бою можна переглянути на платформі Megogo. Бій транслюватимуть за принципом PPV (Pay-Per-View).

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