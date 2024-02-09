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​5 млн грн зібрав благодійний вечір боксу SPARTABOX за підтримки FAVBET Новини компаній

​5 млн грн зібрав благодійний вечір боксу SPARTABOX за підтримки FAVBET

Цього січня українська iGaming-компанія FAVBET стала генеральним партнером благодійного вечора боксу бійцівського клубу SPARTABOX, на якому зібрали 5 млн грн на відновлення спортивної школи у Миколаєві та підтримку українських військовослужбовців.

Зібрати необхідну суму вдалося завдяки благодійному аукціону, на якому розіграли кілька цінних лотів — боксерські рукавиці з підписом Президента України, портрет екс-Головнокомандувача ЗСУ з автографом, рукавичка з білого золота та діамантами, а також можливість нагородити поясом WBF переможця головного бою.

Частину виручених коштів також направлять на підтримку підрозділу патрульної поліції їм. Нестора Махна та Ударної роти БпАК «Бойові Хрущі».

Знаковий подарунок українським вболівальникам зробив і Арам Фаніян, який у головному двобої вечора нокаутував мексиканця Франциско Меркадо та став чемпіоном світу за версією WBF. Це вже 23-тя перемога українського боксера на професійному ринзі.

«Спорт має велику силу об’єднувати людей навколо спільних захоплень та цілей. І те, що цей вечір боксу навіть перевиконав свою благодійну мету — найкраще підтвердження тому. FAVBET і надалі підтримуватиме спортивні події, що сприяють відновленню України та допомагають нашим військовим. Дякую організаторам за професіоналізм, а спортсменам — за технічні та видовищні бої», — коментує Денис Якимов, Head of Sport Marketing у FAVBET.

Група компаній FAVBET продовжує співпрацю зі SPARTABOX й за межами великого рингу. Зараз за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation у бійцівському клубі проходять безплатні секції з боротьби та боксу для дітей і підлітків з сімей військовослужбовців та ВПО. Вони — частина ініціативи «Сильніші разом» великого проєкту фонду під назвою «Клуб Супергероїв», що розкриває суперздібності українських дітей через освіту та спорт.

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