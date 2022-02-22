Телеканал "Росія-24" анонсував звернення Путіна до росіян "найближчим часом"
Телеканал "Росія-24" анонсував звернення Путіна до росіян "найближчим часом"
Гра у покер: як Путін програє на власному полі
Гра у покер: як Путін програє на власному полі
"Рішення буде прийнято сьогодні", – Путін про визнання ​терористичних "ДНР" і "ЛНР"
"Рішення буде прийнято сьогодні", – Путін про визнання ​терористичних "ДНР" і "ЛНР"
Росія визнає "ЛДНР" у "фактично встановлених" межах, - представник Ради Федерації РФ
Росія визнає "ЛДНР" у "фактично встановлених" межах, - представник Ради Федерації РФ
Китай виступає за незалежність України: сигнал Москві від Пекіна
Китай виступає за незалежність України: сигнал Москві від Пекіна
Путін доручив ввести в ОРДЛО російські війська
Путін доручив ввести в ОРДЛО російські війська
ЗМІ повідомили, що з маєтку Медведчука вивозять майно (оновлено)
ЗМІ повідомили, що з маєтку Медведчука вивозять майно (оновлено)
Путін визнав "незалежність і суверенітет" ОРДЛО та дав завдання парламенту ратифікувати це
Путін визнав "незалежність і суверенітет" ОРДЛО та дав завдання парламенту ратифікувати це
Путін пригрозив українцям, що "навчить справжній декомунізації"
Путін пригрозив українцям, що "навчить справжній декомунізації"
ГоловнаСпорт

Матрьошки на пігулках: як фігурне катання стало змаганням між росіянками і чому це шкодить усім фігуристкам

Тривалий час під час змагань з фігурного катання четверні стрибки, так звані квади, виконували переважно чоловіки. Квад — один з найскладніших елементів. Щоб чотири рази обернутися в повітрі і вдало приземлитися на ковзани, потрібно розганятися швидше і стрибати вище, ніж для потрійного акселю. 

Чому ж фігуристам це вдавалося, а фігуристкам — ні? Великою мірою через будову тіла. Щоб швидше розігнатися і вище стрибнути, необхідно мати не лише здібності, а й відповідну тілобудову. Після пубертату жіноче тіло змінюється, набирає вагу й округлюється. Відтак розганятися і обертатися в повітрі стає набагато важче. Тому раніше жінки рідко виконували квади на змаганнях.

Але Росія почала відбирати на дорослі змагання дівчат-підлітків, які ще не встигли перетнути межу пубертату, але вже стали достатньо сильні тілом, аби крутити квади. Щойно фігуристки виростають і більше не можуть стрибати четверні, на пʼєдестал, ніби нова лялечка з матрьошки, підіймається молодша спортсменка.

Одна річ — конвеєр дівчат на пігулках, яких використовує Росія, щоб мати медалі. І геть інша — реакція світової спортивної спільноти на ці методи. 

Аліса Лю виступає під час змагань Skate America 2019 у Лас-Вегасі, 20 жовтня 2019 року
Фото: EPA/UPG
Аліса Лю виступає під час змагань Skate America 2019 у Лас-Вегасі, 20 жовтня 2019 року

Американка Аліса Лю була першою спортсменкою в історії фігурного катання, яка виконала четверний лутц під час міжнародних змагань ISU Junior Grand Prix у США 2019 року. На той час Алісі було лише чотирнадцять років. До Аліси Лю четверний стрибок — сальхов — виконувала також японська фігуристка Мікі Андо 2002 року. Після неї ніхто не наважувався на квад.

Виконання будь-якого четверного стрибка тоді було неймовірним досягненням для фігуристок. Спортсменки пробували виконувати квади, але майже не заявляли їх у програмах, оскільки вони  надскладні. 

Мікі Андо закінчила спортивну карʼєру у 2013 році. Алісі Лю зараз 16 років, і вона з 2020 року не намагалася показати четверний стрибок. Якийсь час спортсменка відновлювалася після травми стегна. Крім того, за останні два роки Аліса підросла на кілька сантиметрів - і крутити квади стало набагато важче. 

«Треба бути психічно жорсткою і дещо нерозсудливою, аби виконувати цей стрибок. Раніше я теж могла його робити, але зараз ні, і мені з цим окей», — коментувала Лю для The New York Times.

Фото: today.com

Однак на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні було вже дванадцять спортсменок, здатних на квад. Нині отримати медаль на міжнародних змаганнях без четверного стрибка вкрай важко.

До Олімпійських ігор в Пекіні видання The New York Times підготувало детальний аналіз того, як за останні три роки змінилося фігурне катання. На візуалізаціях NYT видно, що четверні стибки і потрійні акселі з 2005 року були нормою серед фігуристів-призерів на світових чемпіонатах та Олімпійських іграх. Водночас кількість потрійних акселів серед фігуристок-призерок на тих же змаганнях тривалий час можна було порахувати на пальцях. А квади масово зʼявилися лише у 2018 році, коли його на змаганнях виконала 13-річна росіянка Александра Трусова.

Олександра Трусова на ISU Junior Grand Prix в Каунасі, 2018
Фото: facebook.com/isufigureskating
Олександра Трусова на ISU Junior Grand Prix в Каунасі, 2018

Також журналісти The New York Times проаналізували вік спортсменок, що здатні виконувати квади на міжнародних змаганнях. Найбільше четверних стрибків крутили дівчата у віці 14-15 років. У 16 та 17 років вдалі квади були тільки в росіянок Александри Трусової та Анни Щербакової (тренуються в одній команді Етері Тутберідзе). Також такий стрибок вдалося виконати на міжнародних змаганнях Єлизаветі Турсинбаєвій з Казахстану у 19 років (також тренувалася в команді Тутберідзе). 

Для того, щоб здійснити потрійний стрибок, фігуристка має досягнути швидкості обертання 4,5 оборотів в секунду. Щоб виконати квад, спортсменка має стрибнути приблизно на 50 сантиметрів вгору, перебувати в повітрі не більше 64 сотих секунди і крутитися зі швидкістю 5,5 оборотів на секунду. Такі розрахунки наводить колишній професор біомеханіки Університету Делавера Джим Річардс.

«Вміння виконувати квад великою мірою залежить від фізичних якостей. Російські спортсменки худі, а чим вони худіші, тим швидше можуть крутитися», — вважає Джим Річардс.

В Україні не так багато якісних ЗМІ, в публікаціях яких присутня думка, аналіз та ексклюзив. І де є автори, фанати професії рівня Соні Кошкіної!

У світі ТікТоку та швидких пліток підтримати медіа, що зробило собі ім'я завдяки якісній журналістиці точно потрібно. Підтримую LB.ua і вам раджу!"

Олександр Саєнко, колишній міністр Кабінету міністрів часів Володимира Гройсмана

Однак поки під час змагань коментатори та глядачі захоплюються виступами російських дівчаток, журналісти неодноразово вже звертали увагу на те, що з великою ймовірністю в наступних сезонах юних генійок на льоду більше ніхто не побачить.

Турсинбаєва під час чемпіонату чотирьох континентів з фігурного катання в Анахаймі, Каліфорнія, 8 лютого 2019 року
Фото: EPA/UPG
Турсинбаєва під час чемпіонату чотирьох континентів з фігурного катання в Анахаймі, Каліфорнія, 8 лютого 2019 року

По-перше, чим старшою стає спортсменка, тим складніше їй стає стрибати. Доки фігуристка мініатюрна вона може стрибати четверні, а далі свою справу робить пубертат. Великою мірою завдяки мініатюрній тілобудові Александра Трусова і Єлизавета Турсинбаєва все ще можуть крутити квади. З віком треба напрацьовувати нову техніку виконання складних елементів, що може зайняти роки. Набагато простіше знайти нових дівчаток, принаймні у випадку Росії.

— В художній гімнастиці були випадки, коли пубертат відтягували штучно, — розповідає спортивна журналістка Катерина Макаревська. — Гімнасткам давали спеціальні препарати, які блокували настання менструального циклу. Плюс, у них був такий режим, коли спортсменки мало їли, мало пили, мали маленьку масу тіла. Коли є затримка розвитку тіла, затримується і пубертат. У деяких гімнасток менструація починалася вже після 20 років, уже після завершення карʼєри. Поки що таких історій у фігурному катанні не було, але методи і тенденції дуже подібні. 

По-друге, тіло не всесильне. Особливо у підліток. Для того, щоб тринадцятирічна дівчинка могла крутити четверні стрибки, необхідно багато важкої практики. Годинами кататися і по кілька разів протягом тренувань стрибати навіть потрійні акселі неймовірно виснажливо для юного організму. І тут на допомогу російським спортсменкам приходить допінг.

Анастасія Шаботова
Фото: сhampionat.com
Анастасія Шаботова

У 2019 році фігуристка Анастасія Шаботова у прямому ефірі на своїй сторінці в Instagram відповідала на запитання підписників і заявила наступне: «Як виступати стабільно? Випити допінг і виступати стабільно. Чи пʼють в «Хрустальном»? Звісно, пʼють». «Хрустальний» — це каток в Москві, де тренуються фігуристки школи «Самбо-70», зокрема росіянки, що виступали на Олімпіаді-2022. Через скандал Шаботовій довелося змінити школу — нині вона тренується в Києві і навіть представляла Україну на Олімпійських іграх в Пекіні.

Спортивні експерти вважають, що після допінгового скандалу у 2016-2018 роках, Росія шукала замінник мельдонію. Як продемонструвала історія з фігуристкою Камілою Валієвою, знайшла триматозодин — препарат, схожий за дією на мельдоній. Триматозодин покращує роботу серця та обіг кисню в крові. Навряд чи сам по собі препарат сприяє якості катання, але може робити організм витривалішим до складних фігур і стрибків. Відповідно, це дозволяє спортсменкам більше тренуватися і швидше опановувати четверний стрибок, без якого нині вже майже неможливо отримати золото на змаганнях.

— Хто вживає допінг — це інсайдерські моменти, які знають тільки самі фігуристи та фігуристки, — каже Катерина Макаревська. — Питання в тому, в якій кількості і наскільки дозволеними є препарати. Проблеми з допінг-пробами переважно є у росіянок, юних зірочок, які швидко злітають і так само досить швидко падають. Навряд чи історія з Валієвою унікальна, а відтак виникають запитання, чи дійсно можливо так стрибати лише за рахунок фізики і тренувань? Як інші медалістки досягали успіху?

Валієва під час виступу на Олімпійських іграх у Пекіні, 2022 року
Фото: EPA/UPG
Валієва під час виступу на Олімпійських іграх у Пекіні, 2022 року

На жаль, поки що система негласно заохочує спортсменок гнатися за небезпечними елементами, ціною фізичного і психічного здоровʼя дівчат. Будь-який четверний стрибок на міжнародних змаганнях буде вдвічі вище оцінюватися за потрійний. Різницю в балах видно навіть між призовими місцями на Олімпіаді. Відрив між першим і другим місцем складає пару балів, у той час як бронзова призерка японка Каорі Сакамото відстає більш ніж на двадцять балів.

Крім того є певний дисбаланс в підрахунку балів за кожен окремий критерій оцінки. Наприклад, часто оцінки за хореографію, артистизм, володіння ковзаном ніби навмисно підганяються під бали за техніку, а так бути не мало б. У цьому питанні впливовість школи і тренера інколи мають більше значення, ніж якість катання.

Каорі Сакамото під час короткої жіночої програми на Олімпійських іграх у Пекіні, 15 лютого 202 року
Фото: EPA/UPG
Каорі Сакамото під час короткої жіночої програми на Олімпійських іграх у Пекіні, 15 лютого 202 року

— Уже давно пропонують підвищення віку доступу до дорослих змагань, але цього мало, — вважає Катерина Макаревська. — Має бути переосмислений підхід до системи оцінювання. Вона могла б працювати в такому вигляді, як є зараз, якби судді керувалися тими правилами, що є. Усі фігуристки вчаться за певними критеріями, що є хорошим катанням, а що поганим. Не потрібно виставляти бали авансом чи підтягувати загальну оцінку просто за те, що на дорослих змаганнях виступає маленька дівчинка. Якби судді дотримувалися чітких критеріїв і справедливо оцінювали фігуристок за їх вміння, то проблеми не було б взагалі. Але так поки не виходить.

Настя ІванцівНастя Іванців, кореспондентка відділу "Суспільство"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також