Матрьошки на пігулках: як фігурне катання стало змаганням між росіянками і чому це шкодить усім фігуристкам

Одна річ — конвеєр дівчат на пігулках, яких використовує Росія, щоб мати медалі. І геть інша — реакція світової спортивної спільноти на ці методи.

Але Росія почала відбирати на дорослі змагання дівчат-підлітків , які ще не встигли перетнути межу пубертату, але вже стали достатньо сильні тілом, аби крутити квади. Щойно фігуристки виростають і більше не можуть стрибати четверні, на пʼєдестал, ніби нова лялечка з матрьошки, підіймається молодша спортсменка.

Чому ж фігуристам це вдавалося, а фігуристкам — ні? Великою мірою через будову тіла. Щоб швидше розігнатися і вище стрибнути, необхідно мати не лише здібності, а й відповідну тілобудову. Після пубертату жіноче тіло змінюється, набирає вагу й округлюється. Відтак розганятися і обертатися в повітрі стає набагато важче. Тому раніше жінки рідко виконували квади на змаганнях.

Тривалий час під час змагань з фігурного катання четверні стрибки, так звані квади, виконували переважно чоловіки. Квад — один з найскладніших елементів. Щоб чотири рази обернутися в повітрі і вдало приземлитися на ковзани, потрібно розганятися швидше і стрибати вище, ніж для потрійного акселю.

Фото: EPA/UPG Аліса Лю виступає під час змагань Skate America 2019 у Лас-Вегасі, 20 жовтня 2019 року

Американка Аліса Лю була першою спортсменкою в історії фігурного катання, яка виконала четверний лутц під час міжнародних змагань ISU Junior Grand Prix у США 2019 року. На той час Алісі було лише чотирнадцять років. До Аліси Лю четверний стрибок — сальхов — виконувала також японська фігуристка Мікі Андо 2002 року. Після неї ніхто не наважувався на квад.

Виконання будь-якого четверного стрибка тоді було неймовірним досягненням для фігуристок. Спортсменки пробували виконувати квади, але майже не заявляли їх у програмах, оскільки вони надскладні.

Мікі Андо закінчила спортивну карʼєру у 2013 році. Алісі Лю зараз 16 років, і вона з 2020 року не намагалася показати четверний стрибок. Якийсь час спортсменка відновлювалася після травми стегна. Крім того, за останні два роки Аліса підросла на кілька сантиметрів - і крутити квади стало набагато важче.

«Треба бути психічно жорсткою і дещо нерозсудливою, аби виконувати цей стрибок. Раніше я теж могла його робити, але зараз ні, і мені з цим окей», — коментувала Лю для The New York Times.

Фото: today.com

Однак на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні було вже дванадцять спортсменок, здатних на квад. Нині отримати медаль на міжнародних змаганнях без четверного стрибка вкрай важко.

До Олімпійських ігор в Пекіні видання The New York Times підготувало детальний аналіз того, як за останні три роки змінилося фігурне катання. На візуалізаціях NYT видно, що четверні стибки і потрійні акселі з 2005 року були нормою серед фігуристів-призерів на світових чемпіонатах та Олімпійських іграх. Водночас кількість потрійних акселів серед фігуристок-призерок на тих же змаганнях тривалий час можна було порахувати на пальцях. А квади масово зʼявилися лише у 2018 році, коли його на змаганнях виконала 13-річна росіянка Александра Трусова.

Фото: facebook.com/isufigureskating Олександра Трусова на ISU Junior Grand Prix в Каунасі, 2018

Також журналісти The New York Times проаналізували вік спортсменок, що здатні виконувати квади на міжнародних змаганнях. Найбільше четверних стрибків крутили дівчата у віці 14-15 років. У 16 та 17 років вдалі квади були тільки в росіянок Александри Трусової та Анни Щербакової (тренуються в одній команді Етері Тутберідзе). Також такий стрибок вдалося виконати на міжнародних змаганнях Єлизаветі Турсинбаєвій з Казахстану у 19 років (також тренувалася в команді Тутберідзе).

Для того, щоб здійснити потрійний стрибок, фігуристка має досягнути швидкості обертання 4,5 оборотів в секунду. Щоб виконати квад, спортсменка має стрибнути приблизно на 50 сантиметрів вгору, перебувати в повітрі не більше 64 сотих секунди і крутитися зі швидкістю 5,5 оборотів на секунду. Такі розрахунки наводить колишній професор біомеханіки Університету Делавера Джим Річардс.

«Вміння виконувати квад великою мірою залежить від фізичних якостей. Російські спортсменки худі, а чим вони худіші, тим швидше можуть крутитися», — вважає Джим Річардс.

Однак поки під час змагань коментатори та глядачі захоплюються виступами російських дівчаток, журналісти неодноразово вже звертали увагу на те, що з великою ймовірністю в наступних сезонах юних генійок на льоду більше ніхто не побачить.

Фото: EPA/UPG Турсинбаєва під час чемпіонату чотирьох континентів з фігурного катання в Анахаймі, Каліфорнія, 8 лютого 2019 року

По-перше, чим старшою стає спортсменка, тим складніше їй стає стрибати. Доки фігуристка мініатюрна вона може стрибати четверні, а далі свою справу робить пубертат. Великою мірою завдяки мініатюрній тілобудові Александра Трусова і Єлизавета Турсинбаєва все ще можуть крутити квади. З віком треба напрацьовувати нову техніку виконання складних елементів, що може зайняти роки. Набагато простіше знайти нових дівчаток, принаймні у випадку Росії.

— В художній гімнастиці були випадки, коли пубертат відтягували штучно, — розповідає спортивна журналістка Катерина Макаревська. — Гімнасткам давали спеціальні препарати, які блокували настання менструального циклу. Плюс, у них був такий режим, коли спортсменки мало їли, мало пили, мали маленьку масу тіла. Коли є затримка розвитку тіла, затримується і пубертат. У деяких гімнасток менструація починалася вже після 20 років, уже після завершення карʼєри. Поки що таких історій у фігурному катанні не було, але методи і тенденції дуже подібні.

По-друге, тіло не всесильне. Особливо у підліток. Для того, щоб тринадцятирічна дівчинка могла крутити четверні стрибки, необхідно багато важкої практики. Годинами кататися і по кілька разів протягом тренувань стрибати навіть потрійні акселі неймовірно виснажливо для юного організму. І тут на допомогу російським спортсменкам приходить допінг.

Фото: сhampionat.com Анастасія Шаботова

У 2019 році фігуристка Анастасія Шаботова у прямому ефірі на своїй сторінці в Instagram відповідала на запитання підписників і заявила наступне: «Як виступати стабільно? Випити допінг і виступати стабільно. Чи пʼють в «Хрустальном»? Звісно, пʼють». «Хрустальний» — це каток в Москві, де тренуються фігуристки школи «Самбо-70», зокрема росіянки, що виступали на Олімпіаді-2022. Через скандал Шаботовій довелося змінити школу — нині вона тренується в Києві і навіть представляла Україну на Олімпійських іграх в Пекіні.

Спортивні експерти вважають, що після допінгового скандалу у 2016-2018 роках, Росія шукала замінник мельдонію. Як продемонструвала історія з фігуристкою Камілою Валієвою, знайшла триматозодин — препарат, схожий за дією на мельдоній. Триматозодин покращує роботу серця та обіг кисню в крові. Навряд чи сам по собі препарат сприяє якості катання, але може робити організм витривалішим до складних фігур і стрибків. Відповідно, це дозволяє спортсменкам більше тренуватися і швидше опановувати четверний стрибок, без якого нині вже майже неможливо отримати золото на змаганнях.

— Хто вживає допінг — це інсайдерські моменти, які знають тільки самі фігуристи та фігуристки, — каже Катерина Макаревська. — Питання в тому, в якій кількості і наскільки дозволеними є препарати. Проблеми з допінг-пробами переважно є у росіянок, юних зірочок, які швидко злітають і так само досить швидко падають. Навряд чи історія з Валієвою унікальна, а відтак виникають запитання, чи дійсно можливо так стрибати лише за рахунок фізики і тренувань? Як інші медалістки досягали успіху?

Фото: EPA/UPG Валієва під час виступу на Олімпійських іграх у Пекіні, 2022 року

На жаль, поки що система негласно заохочує спортсменок гнатися за небезпечними елементами, ціною фізичного і психічного здоровʼя дівчат. Будь-який четверний стрибок на міжнародних змаганнях буде вдвічі вище оцінюватися за потрійний. Різницю в балах видно навіть між призовими місцями на Олімпіаді. Відрив між першим і другим місцем складає пару балів, у той час як бронзова призерка японка Каорі Сакамото відстає більш ніж на двадцять балів.

Крім того є певний дисбаланс в підрахунку балів за кожен окремий критерій оцінки. Наприклад, часто оцінки за хореографію, артистизм, володіння ковзаном ніби навмисно підганяються під бали за техніку, а так бути не мало б. У цьому питанні впливовість школи і тренера інколи мають більше значення, ніж якість катання.

Фото: EPA/UPG Каорі Сакамото під час короткої жіночої програми на Олімпійських іграх у Пекіні, 15 лютого 202 року

— Уже давно пропонують підвищення віку доступу до дорослих змагань, але цього мало, — вважає Катерина Макаревська. — Має бути переосмислений підхід до системи оцінювання. Вона могла б працювати в такому вигляді, як є зараз, якби судді керувалися тими правилами, що є. Усі фігуристки вчаться за певними критеріями, що є хорошим катанням, а що поганим. Не потрібно виставляти бали авансом чи підтягувати загальну оцінку просто за те, що на дорослих змаганнях виступає маленька дівчинка. Якби судді дотримувалися чітких критеріїв і справедливо оцінювали фігуристок за їх вміння, то проблеми не було б взагалі. Але так поки не виходить.